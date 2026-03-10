Afectan problemas de visa a Mount Pleasant previo duelo ante LA Galaxy

Marco Reus (18), mediocampista del LA Galaxy, corre durante un juego de fútbol de la MLS contra el New York City FC, el domingo 22 de febrero de 2026, en Carson, California. (Foto AP/Kyusung Gong, Archivo)

Marco Reus (18), mediocampista del LA Galaxy, corre durante un juego de fútbol de la MLS contra el New York City FC, el domingo 22 de febrero de 2026, en Carson, California. (Foto AP/Kyusung Gong, Archivo)

CARSON, California.- Mount Pleasant, un equipo de la Liga Premier de Jamaica, se prepara para afrontar el miércoles un partido sin hasta 10 jugadores cuando se mida al LA Galaxy de la MLS en un duelo de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

La razón: esos jugadores, incluidos seis de Haití, no pudieron obtener visas para ingresar a Estados Unidos para el partido, informaron funcionarios jamaicanos.

Los funcionarios indicaron el lunes que el encuentro sigue programado para disputarse según lo previsto, aun mientras el club jamaicano —que planea sumar jugadores más jóvenes del nivel de la academia si es necesario— y la CONCACAF buscan una solución. Estados Unidos tiene restricciones de viaje para ciudadanos de algunos países, incluido Haití, aunque existen mecanismos que en algunos casos pueden ayudar a los deportistas.

El Mount Pleasant ha estado lidiando con el problema desde al menos la semana pasada, aparentemente sin resultados.

El partido es el primero de una serie a dos encuentros de los octavos de final del torneo, y el segundo está programado para disputarse en Kingston, Jamaica, el 19 de marzo.