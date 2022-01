Advierten fuga de maquilas por reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO.- En caso de aprobarse la reforma eléctrica, habrá empresas del sector manufacturero del País que van a retirarse porque la Comisión Federal de Energía (CFE) no tendría la capacidad de proveer energías limpias, refirió en conferencia Luis Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) nacional.

«Las empresas van a empezar a retirarse porque CFE no tiene ahorita una manera de proveer energías renovables o limpias, de acuerdo a lo que sugiere el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá). Tenemos mucho en riesgo, la fuga de inversión, la falta de inversión», resaltó Hernández.

Asimismo, los tiempos que las autoridades mexicanas tardan para darle una respuesta a los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, complican que se queden los montos en el País.

«El inversionista en algunos estados, en algunas situaciones en concreto, le ha pedido tanto a la CRE (Comisión Reguladora de Energía) como al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) invertir dinero, pero los tiempos de respuesta están entre 12 y 18 meses, entonces la inversión se va», detalló Hernández.

Dijo que ahora no se necesita la reforma energética para poder operar, pues lo requiere es que se permita la inversión.

La aprobación de la reforma sería una limitante para fomentar la inversión y empleo.

«Si se aprueba una reforma no puedes ir en contra de lo federal, lo que haríamos nosotros es entender que vamos a tener una limitación: ya no fomentar la inversión, ya no fomentar el crecimiento de empleo», explicó.

Por lo que actualmente está en riesgo, en el primer trimestre de este año, cerca de 70 mil empleos en varios estados.

De tal forma que si la industria está pagando 107 millones de dólares por día, en promedio se dejaría de pagar 20 millones de dólares diarios de salarios por no crear esos empleos, destacó.

Los estados más afectados serían Chihuahua, Querétaro, Baja California y una parte de Tamaulipas.

De aprobarse la reforma como está implicaría acudir a subsidios que pagarían los ciudadanos mexicanos.

«El que se apruebe la reforma como está significa que la energía se va a tener que subsidiar. La única manera de subsidiarla es a través de los impuestos que pagamos todos en México, entonces un subsidio no le conviene a CFE (Comisión Federal de Electricidad), no le conviene al Gobierno federal, ni a los Gobiernos estatales», comentó.

Manifestó que el sector maquilador no está en contra de que la CFE mantenga su soberanía, pero sí lo está de que no se acepte la inversión privada, llama su atención que si no se invierte en esta empresa estatal no se va a llevar la energía a los hogares como se pretende.