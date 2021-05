Aduana causa largas filas

NUEVO LAREDO, TAM.- Filas interminables en la aduana de Nuevo Laredo porque solamente funcionaron 2 módulos para exportación y otros 2 para importación, y la Unión Fronteriza de Operadores (UFO) afirmó que es deficiente el servicio.

Ayer fueron mayores los tiempos de espera para los camiones que cruzaron por exportación e importación en el Puente Internacional 3 porque abrieron pocos módulos en la aduana neolaredense.

José Antonio García Fuentes, presidente de la UFO, consideró que no es posible quejarse ante el administrador de la aduana de Nuevo Laredo ni tampoco corregir las deficiencias porque no hay forma de dialogar con él, además han transcurrido dos meses sin realizarse la reunión del Comité de Facilitación Aduanera.

Las reuniones del Comité de Facilitación Aduanera correspondientes a los meses de marzo y abril no se realizaron, precisó el entrevistado.

“Entre los compañeros hay mucha desesperación porque hoy solamente abrieron 2 módulos en exportación y 2 para importación. La autoridad hace su voluntad sin tomar en cuenta la opinión de los demás, y por eso los compañeros se desesperan. De qué sirve que haya empresas certificadas si hay fila en el carril Fast. Definitivamente es un mal servicio, es mucha lentitud y eso no tiene nada que ver con seguridad nacional, es un servicio deficiente en la aduana de Nuevo Laredo”, argumentó molesto García Fuentes.

Desde los primeros días de marzo, García Fuentes solicitó ser escuchados por el Administrador de la aduana de Nuevo Laredo, Raymundo Bautista Contreras, pero no han recibido respuesta.

García Fuentes dijo que tuvieron comunicación con el anterior Administrador de la Aduana, Ricardo Díaz de la Serna García, quien ocupó el cargo desde enero del 2019 hasta finales de febrero, y cada vez que se presentó alguna complicación lo platicaron para mejorar el funcionamiento de las instalaciones aduaneras.

“Pero nosotros no hemos recibido la oportunidad para dialogar con el actual Administrador, y desde marzo solicitamos hablar con él. No hay comunicación, entonces no tenemos forma de ayudar para que mejoren las condiciones para nuestros compañeros, y nadie quiere quejarse por temor, por eso todos aguantamos el deficiente servicio que recibimos a diario en la aduana”, puntualizó.

QUE LOS IGNORAN

