Adelanta Jalisco suspensión de clases por coronavirus

El gobernador Enrique Alfaro aseguró que su administración no comparte el mensaje de tranquilidad que autoridades federales manejan respecto al Covid-19

GUADALAJARA, Jal.- El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que en la entidad se adelantará la suspensión de clases en educación básica, tras señalar su desacuerdo con la fecha designada por el Gobierno federal, para el próximo 20 de marzo.

Alfaro señaló que en Jalisco la suspensión iniciará a partir del martes 17 de marzo.

“Nosotros consideramos que es una decisión equivocada. Las clases se tienen que suspender ya, porque sino de nada va a servir”, advirtió el Mandatario en un mensaje en redes sociales tras reunirse con su Gabinete en Casa Jalisco.

“Es absurdo dejar cuatro días más. Por cuatro días aplazar la decisión que hoy puede tener efectos muy importantes en términos de prevención”.

La semana pasada, el Gobernador y el Rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, anunciaron que las clases en la Máxima casa de Estudios de Jalisco serán virtuales a partir del martes, esto incluye la Educación Media Superior y Superior.

Alfaro dejó en claro que no habrá omisión por parte del Gobierno de Jalisco al hacer frente al coronavirus.

“Nosotros no compartimos el mensaje de que hay que estar tranquilos. Lo que creemos es que hay que estar activos, conscientes y preparados. No con miedo, no con pánico, pero sí todos asumiendo la responsabilidad”, dijo.

“Si el Gobierno hoy está tomando estas decisiones, lo hacemos porque queremos mandar un mensaje también de congruencia a toda la gente para pedirles que nos ayuden a cuidarse”.

El Gobernador dijo, además, que analizan con el sector privado establecer un mecanismo para ayudar a las mamás que, además de trabajar, cuidar a sus hijos.