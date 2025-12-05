Acusan discriminación en despidos de funcionarios negros en agencias federales

Alvin Brown, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EEUU, participa en una rueda de prensa el 27 de marzo de 2024 en Linthicum Heights, Maryland. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

Alvin Brown, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EEUU, participa en una rueda de prensa el 27 de marzo de 2024 en Linthicum Heights, Maryland. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

MARYLAND.- Dos hombres de raza negra que fueron despedidos por el presidente Donald Trump de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y de la Junta Nacional de Transporte Terrestre (STB) acusaron el jueves a la administración federal de discriminación en su contra como parte de un patrón de destitución de funcionarios negros en todo el gobierno.

Robert Primus en la STB y Alvin Brown en la NTSB eran los únicos miembros de raza negra de las juntas de supervisión de las agencias reguladoras, que oficialmente son independientes, cuando fueron despedidos este año, en agosto y en mayo. Ambos ya habían presentado demandas en las que impugnaron sus despidos, argumentando que la Casa Blanca no tenía una causa justificada, como exige la ley. Democracy Forward presentó las nuevas demandas por discriminación en nombre de ambos hombres.

“Cuando observas quién ha sido removido sin causa y quién ha permanecido en su puesto, el patrón es imposible de ignorar: comisionados negros en todo el gobierno federal han sido despedidos sumariamente”, dijo Brown, quien era vicepresidente de la NTSB. “Mi destitución abrupta fue ilegal y discriminatoria”.

La Casa Blanca dijo que Trump tenía derecho legal de despedir a Primus y Brown y que el desempeño, no el sesgo, fue lo que fundamentó esas decisiones. La administración aún no ha presentado una respuesta formal a la demanda de Primus, pero pidió a un juez que desestime la demanda de Brown argumentando que es inconstitucional la protección legal que dice que los miembros de la junta sólo pueden ser despedidos por causa, y que el presidente debería poder elegir a su equipo en cada agencia ejecutiva.

“El único factor que guía las decisiones de personal de la administración Trump es la competencia: las destituciones legales en la NTSB y STB no son diferentes”, aseveró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

Cuando Brown fue despedido, los expertos dijeron que no recordaban que alguien hubiera sido despedido de la NTSB, que tiene la tarea de investigar desastres en todos los medios de transporte para determinar qué los causó y hacer recomendaciones para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir. La NTSB está investigando actualmente casi 1.250 casos, incluyendo la colisión de un avión de pasajeros y un helicóptero militar sobre Washington, D.C. en enero, que mató a 67 personas.

Primus fue separado de la STB poco después de que Union Pacific propuso comprar Norfolk Southern por 85.000 millones de dólares, un acuerdo masivo que la junta de cinco miembros evaluará en el próximo año o dos. Fue el único miembro de la STB que se opuso a la adquisición de Kansas City Southern por parte de Canadian Pacific en 2023 porque le preocupaba el impacto en la competencia. Trump ha dicho que cree que el acuerdo de Union Pacific suena bien.

Por ley, no más de tres de los cinco miembros de cada junta pueden ser de un mismo partido. Primus y Brown son demócratas. En su primer mandato, Trump nominó a su cargo a Primus; el presidente Joe Biden lo designó presidente de la junta y la lideró hasta que Trump comenzó su segundo mandato y designó a Patrick Fuchs. Los abogados de Primus señalaron que al otro miembro demócrata de la STB se le permitió continuar sirviendo.

En la NTSB, otro de los miembros demócratas, que es blanco, sigue en servicio pese a que su mandato expiró a finales de 2023, como es habitual hasta que se confirme un reemplazo. Pero Brown fue el despedido, a pesar de que estaba programado para servir hasta finales de 2026. Trump nominó a un blanco para reemplazarlo.

Las demandas argumentan que estos despidos reflejan la creciente antipatía de Trump hacia ver a personas no blancas en puestos gubernamentales: “Esta tendencia encaja con el mensaje constante del presidente Trump criticando la diversidad y la inclusión, y su claro y demostrable énfasis en contratar a personas blancas”.

Trump ha despedido a varios miembros de juntas en diversas agencias que se supone que son independientes, incluyendo la Reserva Federal, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la Comisión Reguladora Nuclear.

La Comisión de Comercio del Senado considerará avanzar en las nominaciones de los reemplazos de ambos hombres la próxima semana.