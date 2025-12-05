El Dólar
Registra noviembre 56 milímetros de lluvia: CILA

2025 ha sido un año con menos precipitaciones pluviales

Ramón Meza González, representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Nuevo Laredo. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– Ramón Meza González, representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), informó que en noviembre pasado se registraron 56 milímetros de lluvia en Nuevo Laredo.

“Esta cantidad resulta relevante en comparación con meses anteriores. Es una cantidad considerable, tomando en cuenta que el mes anterior, en octubre, no se registraron precipitaciones. Marcó en cero”, detalló el titular de CILA.

Al comparar las lluvias con años recientes, Meza González explicó que los niveles de este año aún se encuentran ligeramente por debajo del promedio, ya que en el 2023 se registraron 433 milímetros de enero a noviembre; en el 2024 fueron 469 milímetros y, en lo que va del 2025, suman 421 milímetros registrados.

Aunque la CILA no se encarga de realizar pronósticos meteorológicos, Mesa González comentó que los reportes oficiales indican posibilidad de más lluvias en los próximos días, precisando que seguirán al pendiente de lo que informe el Servicio Meteorológico Nacional.

