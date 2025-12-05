Celebra CBTIS 137 nuevo equipamiento recién inaugurado

Nuevo Laredo, Tam.– El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis 137), inauguró recientemente dos laboratorios equipados para las carreras de Administración, Logística, Comercio Internacional y Aduanas. Durante el acto, también se develó la placa del 45 aniversario de la mencionada preparatoria.

“En esa placa aparece el nombre de nuestra alcaldesa, Carmen Lilia Canturosas, porque es la que está en funciones y el nombre de un servidor como director. Posterior a la develación, se realizó el recorrido e inauguración de los laboratorios: son 55 equipos de cómputo con sus softwares ya instalados y todo con internet. Además, cada laboratorio cuenta con seis aires acondicionados y mobiliario totalmente nuevo, para mayor comodidad durante las prácticas”, informó el director del CBTIS 137, José Lorenzo Villegas Robledo.

De acuerdo a Villegas Robledo, estas áreas especializadas están diseñadas para que los alumnos realicen simulaciones empresariales y ejercicios prácticos relacionados con procesos administrativos, logística, almacenamiento y comercio exterior. También están utilizando lo que es la inteligencia artificial, para complementar su preparación.

“Los laboratorios están vinculados directamente con la apertura reciente de estas carreras técnicas: la de Logística comenzó hace dos años, mientras que la de Comercio Internacional y Aduanas se abrió hace un año. Es preciso que si vamos a abrir una carrera, trabajemos también en la construcción de los laboratorios, del equipamiento”, mencionó.

Para concluir, el director del CBTIS 137 señaló que el impacto será amplio entre la comunidad estudiantil, ya que solo en el área de Administración se beneficiarán más de 600 jóvenes, y junto con las carreras de Logística y Comercio Internacional, se hablaría de poco más de 400 jóvenes, lo que sería casi la población completa del CBTIS 137.