Acuden colombianos a urnas para elegir Congreso y definir candidatos presidenciales

El presidente colombiano Gustavo Petro muestra las papeletas antes de emitir su voto en las elecciones legislativas, en Bogotá, Colombia, el domingo 8 de marzo de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara)

BOGOTÁ.- Los colombianos acudían el domingo a las urnas para renovar el Congreso y escoger a los candidatos presidenciales de tres corrientes políticas en una especie de primarias que ayudarán a decantar la baraja de aspirantes.

Los comicios suceden en medio de una alerta por violencia política en más de un centenar de municipios, especialmente en zonas rurales donde operan grupos armados ilegales, y cuestionamientos por posible fraude avivados por el presidente Gustavo Petro, quien dijo que no confía en los sistemas informáticos usados por la Registraduría.

“Delego en esa ciudadanía, como presidente de la República y jefe del Estado, el cuidado transparente de las elecciones”, indicó Petro en el acto de apertura de las elecciones, en alusión a los testigos electorales, ciudadanos delegados por partidos para verificar el conteo. Insistió en que los software utilizados no deberían estar en manos de privados, sino del Estado, en busca de transparencia.

El registrador general Hernán Penagos defendió los sistemas informáticos y explicó que están sujetos a auditorías internacionales, por lo que invitó a la ciudadanía a confiar en el sistema electoral.

Más de 3.000 candidatos aspiran a ocupar los 102 escaños disponibles en el Senado y los 183 en la Cámara de Representantes, en una elección con un potencial de 41,2 millones de votantes habilitados. Las votaciones cerrarán a las 21:00 GMT.

Las fronteras permanecen cerradas durante la jornada. Sin embargo, el ministro de Defensa colombiano Pedro Sánchez informó que detectaron en un paso ilegal fronterizo con Venezuela, en Norte de Santander, una movilización de al menos 2.400 personas “que presuntamente se dirigían a votar”.

“Lo están haciendo de manera ilegal”, reiteró el ministro, que publicó en su cuenta de la red social X imágenes de personas enfiladas en caminos secundarios a la espera de cruzar un río al otro del lado del cual se encuentran estacionados varios autobuses. “Aquí hay una comisión de delito flagrante”.

La votación definirá la composición del nuevo Congreso con el que deberá gobernar el sucesor de Petro, sin posibilidad de reelegirse, tras una tensa relación con el Legislativo que le hizo contrapeso y no aprobó todas sus reformas sociales.

El partido político de Petro, Pacto Histórico, apuesta a aumentar sus escaños en el Congreso para conseguir mayorías y apalancar las reformas pendientes y el pedido de realizar una Asamblea Constituyente para modificar la carta magna que aún está en ciernes y que necesitará el aval del Parlamento.

Por su parte, la derecha opositora busca volver a ser una de las fuerzas más relevantes. El Centro Democrático, principal partido opositor, está impulsado por el influyente expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) que se lanzó como candidato al Senado.

“Nos toca votar por este país porque queremos que salga el Pacto Histórico”, dijo a The Associated Press Patricia Mendoza, quien votaba en el norte de Bogotá. “Tenemos que mejorar, todo está mal: la salud, la corrupción, la economía y la inseguridad”.

Las “primarias”

Los colombianos podrán votar por las consultas interpartidistas que suman 16 candidatos de tres corrientes políticas: centro, centroizquierda y derecha. Los tres candidatos que ganen en cada una de ellas deberán ir directo a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo.

Los candidatos han encontrado en la figura de las consultas una forma de medir su caudal electoral antes de llegar a la primera vuelta. Hace cuatro años Petro participó y ganó en la consulta de la izquierda compitiendo con Francia Márquez, quien luego se convirtió en su vicepresidenta.

Sin embargo, en las actuales consultas no participan los dos postulantes que hasta ahora las encuestas muestran como punteros: el izquierdista Iván Cepeda, del partido de Petro, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

“Las consultas pueden ser un éxito o un fracaso. Ganar una consulta no necesariamente le da viabilidad a quien la gane; lo que le da viabilidad es mostrar que tiene un músculo electoral que le permita competir con los punteros que no participaron en ellas”, explicó a The Associated Press el analista político Gabriel Cifuentes.

Agregó que tras la votación del domingo iniciará una segunda fase de la campaña presidencial en la que estarán decantados los candidatos a primera vuelta y, en el caso de los ganadores de las consultas, se conocerá con qué caudal electoral cuentan.

Lorena Balcazar, una votante de 32 años, lamentó que la polarización pueda influir en estas elecciones.

“Mucha gente está inconforme con este gobierno, quieren votar por los mismos de antes, pero los de antes tampoco convencen”, subrayó.

En la consulta de centroizquierda participan dos candidatos afines a Petro, entre ellos el exembajador ante el Reino Unido, Roy Barreras. En la del centro compiten Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y Leonardo Huerta, un abogado poco conocido. Y por la derecha se miden nueve candidatos, incluida Paloma Valencia, la postulante del principal partido de oposición.

La jornada electoral es custodiada en todo el país por más de 126.000 efectivos de la fuerza pública y se ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas.