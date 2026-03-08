Sorprende Port Vale y elimina a Sunderland en la Copa FA

Equipo de tercera división venció 1-0 con gol de Ben Waine y avanzó a cuartos de final.

Ben Waine del Port Vale celebra tras anotar en el encuentro ante el Sunderland en la quinta ronda de la Copa FA el domingo 8 de marzo del 2026. (Nick Potts/PA via AP)

Ben Waine del Port Vale celebra tras anotar en el encuentro ante el Sunderland en la quinta ronda de la Copa FA el domingo 8 de marzo del 2026. (Nick Potts/PA via AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Port Vale, de tercera división, protagonizó una enorme sorpresa en la Copa FA al vencer al Sunderland de la Liga Premier para avanzar a los cuartos de final de la histórica competición.

El cabezazo de Ben Waine en la primera mitad selló la victoria el domingo por 1-0 en Vale Park para asegurar el lugar de su equipo junto al Liverpool, Manchester City y Arsenal.

El Port Vale es colista de la League One y está 57 puestos por debajo del Sunderland. Pero frustró a su rival de la máxima categoría, que no tuvo respuesta al cabezazo bombeado de Waine desde dentro del área a los 28 minutos.

Más temprano, el Southampton dio otra sorpresa al eliminar el domingo al Fulham de la Liga Premier.

El penal de Ross Stewart a los 91 minutos selló la victoria por 1-0 para el conjunto del Championship en Craven Cottage y le aseguró un lugar en los cuartos de final.

El partido se encaminaba a la prórroga cuando Joachim Andersen derribó a Finn Azaz dentro del área en los instantes finales. Stewart asumió la responsabilidad y remató con potencia, superando al portero del Fulham, Benjamin Lecomte.

El entrenador del Fulham, Marco Silva, pagó el precio de hacer nueve cambios en su once inicial y dejar fuera a figuras como Raúl Jiménez, Antonee Robinson y Alex Iwobi.

El triunfo prolonga el impresionante repunte del Southampton bajo la dirección del técnico Tonda Eckert, quien ha transformado la suerte del club desde que asumió el cargo en noviembre.

El equipo, que descendió de la Liga Premier la campaña pasada, luchaba por la permanencia en el Championship cuando despidieron a Will Still. Con Eckert el club escaló posiciones en la tabla y compite por un lugar en los playoffs.

“En general, en los 90 minutos es merecido que pasemos a la siguiente ronda“, le dijo a la BBC . “(Nosotros) solo necesitamos usar este partido como combustible para los próximos encuentros”.