Actriz de ‘Gossip Girl’ sufrió depresión y traumas

CIUDAD DE MÉXICO.- Taylor Momsen, estrella de la serie Gossip Girl, luchó contra la depresión y el abuso de sustancias luego del deceso de Chris Cornell, líder de la banda Soundgarden, y de Kato Khandwala, su productor y amigo.

Momsen, vocalista de la agrupación Pretty Reckless, se encontraba de gira con el grupo de grunge en 2017 cuando su vocalista terminó con su vida a los 52 años.

“Ser telonera de Soundgarden fue el más alto de los logros para mí. Así que tener un final tan trágico fue aplastante. Estábamos allí esa noche en Detroit (cuando Chris murió) y hablamos esa noche.

“Despertar con la noticia de que había fallecido fue un shock. No estaba preparada para manejar eso”, compartió la intérprete a la revista People.

La cantante y actriz canceló el resto de sus conciertos y se fue a casa a llorar, según relató.

Luego, a menos de un año después, recibió la noticia de que su productor de toda la vida y amigo íntimo, Kato Khandwala, había muerto a los 47 años tras un accidente de moto.

“Cuando recibí la llamada de que había muerto, fue el clavo en el ataúd para mí. Entré en un agujero de depresión total y abuso de sustancias. Estaba en un espacio muy poco saludable”, aseguró Momsen.

Lo que ayudó a la estrella de El Grinch a recuperar su equilibrio fue trabajar en el nuevo álbum de su banda, Death by Rock and Roll.

“Había renunciado a la vida, pero entonces recurrí a la música. Me salvó. Tengo mucha suerte de haber tenido a mis mejores amigos a mi lado, empujándome en la nueva dirección. La música siempre ha sido la constante”, aseguró la actriz, que interpretó a Jenny Humphrey en Gossip Girl, en la década del 2000.

