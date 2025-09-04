Acerca ‘Presidencia Cerquita de Ti’ servicios municipales a la colonia Constitucional

Claudette Canturosas Villarreal refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de mantener un gobierno cercano y sensible a las necesidades de las familias. [Agencias]

Claudette Canturosas Villarreal refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de mantener un gobierno cercano y sensible a las necesidades de las familias. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de acercar los servicios municipales y atender de manera directa las necesidades de la ciudadanía, este jueves se llevó a cabo una nueva edición del programa “Presidencia Cerquita de Ti” en la colonia Constitucional.

En representación de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, asistió la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, quien refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de mantener un gobierno cercano y sensible a las necesidades de las familias.

Durante la jornada, se instalaron módulos de atención de distintas dependencias municipales para ofrecer servicios de salud, apoyos sociales, asesoría jurídica, programas educativos, además de la entrega de productos de la canasta básica a precios accesibles.

“Este programa es un ejemplo claro de cómo la administración municipal trabaja de la mano con la ciudadanía, escuchando de frente sus inquietudes y llevando soluciones hasta sus colonias. Seguiremos fortaleciendo estas acciones que mejoran la calidad de vida de nuestra gente”, expresó Claudette Canturosas Villarreal.

Los vecinos de la colonia Constitucional participaron activamente en este encuentro comunitario que impulsa la cercanía del gobierno con las familias, demostrando la importancia de mantener un diálogo abierto y directo con la población.

Con “Presidencia Cerquita de Ti”, la administración municipal reafirma su visión de un gobierno presente, que escucha y responde de manera inmediata a las necesidades de la ciudadanía.