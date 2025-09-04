Giannis ayuda a que Grecia elimine a la campeona defensora España en EuroBasket

España llegó al último partido de grupo con un récord de 2-2, incluyendo una derrota ante Georgia en su debut que le costó un criterio de desempate y la dejó en una situación de ganar o morir

Kostas Papanikolau, de Grecia, festeja tras la victoria sobre España en el EuroBasket, el jueves 4 de septiembre de 2025 (AP Foto/Sakis Savvides)

Kostas Papanikolau, de Grecia, festeja tras la victoria sobre España en el EuroBasket, el jueves 4 de septiembre de 2025 (AP Foto/Sakis Savvides)

LIMASSOL, Chipre.- La campeona defensora España fue eliminada del EuroBasket en la fase de grupos el juees, al perder 90-86 ante una Grecia apoyada en los 25 puntos y 14 rebotes de Giannis Antetokounmpo.

Tyler Dorsey contribuyó con 22 puntos para que Grecia avanzara a los octavos de final como líder del Grupo C. Se enfrentará a Israel el domingo por un lugar en los cuartos de final.

España llegó al último partido de grupo con un récord de 2-2, incluyendo una derrota ante Georgia en su debut que le costó un criterio de desempate y la dejó en una situación de ganar o morir. Los griegos ya se habían clasificado tras ganar tres de sus primeros cuatro partidos.

España iba perdiendo 50-35 al descanso, pero se recuperó y tomó la delantera dos veces en el último cuarto antes de que Kostas Sloukas anotara una bandeja y un par de tiros libres en el último minuto para sellar la victoria.

Jaime Pradilla anotó 14 puntos y Mario Saint-Supery añadió 13 por España, que había vencido a Francia en la final de 2022.

En otra acció al cierre del jueves, Bélgica derrotó a Polonia, que ya estaba clasificada, por 70-69.

Nurkić lidera a Bosnia y Herzegovina

El pívot del Jazz de Utah, Jusuf Nurkić, anotó 15 puntos en la victoria de Bosnia y Herzegovina por 84-76 ante su rival del Grupo C, Georgia, para alcanzar la fase de eliminación directa.

Bosnia y Herzegovina jugará contra Polonia el domingo en los octavos de final .

Georgia iba perdiendo por 12 puntos al descanso, pero luchó para empatar 71-71 con poco más de siete minutos restantes en el último cuarto en la ciudad chipriota de Limassol.

Nurkić detuvo el impulso de Georgia con un tiro de gancho, iniciando una racha de nueve unidades para su equipo. Los georgianos se quedaron sin energía y su banquillo sólo logró cuatro puntos en el partido.

El imparable Nurkić consiguió 12 rebotes, la mayor cantidad de ambos lados, y sumó su tercer doble-doble consecutivo del torneo.

El alero de los Raptors de Toronto, Alexander Mamukelashvili, fue el máximo anotador de Georgia con 20 tantos y ocho rebotes.

A pesar de la derrota, Georgia avanzó en cuarto lugar gracias a la derrota de España. Se enfrentará a Francia el domingo.

Italia, ya clasificada, aplastó 89-54 a Chipre, que estaba en el fondo de la tabla, en el otro partido del grupo.

Los italianos jugarán contra Eslovenia el domingo.

Francia también fue demasiada pieza

En el duelo restante del Grupo D, Zaccharie Risacher lideró con 15 puntos y Francia aplastó 114-74 a Islandia en Katowice, Polonia.

Risacher, primer reclutado del draft de la NBA el año pasado, encestó tres de cinco triples y consiguió siete rebotes. Francia se repartió bien la anotación —otros siete jugadores anotaron al menos diez puntos, y un fuerte banquillo contribuyó con 66 unidades en total.

El subcampeón olímpico avanzó a la cima del Grupo D.

Doncic dominante

Luka Dončić brilló con 37 puntos y Eslovenia superó 106-96 a Israel para su tercera victoria consecutiva en el Grupo D.

La estrella de los Lakers de Los Ángeles añadió 11 rebotes, nueve asistencias y tres robos, junto con siete pérdidas de balón. La multitud en Katowice coreó “MVP, MVP” cuando salió cerca del final.

El alero de los Trail Blazers de Portland, Deni Avdija, lideró a Israel con 34 unidades y nueve rebotes.

Ambos equipos ya se habían clasificado para la fase eliminatoria que comienza el sábado en Riga, Letonia.

Enfrentamientos de octavos de final del sábado :

Turquía vs . Suecia; Alemania vs. Portugal; Lituania vs. Letonia; y Serbia vs. Finlandia.