Realizan Feria del Talento Estudiantil para impulsar inserción laboral de jóvenes

Los jóvenes estudiantes tuvieron la oportunidad de acceder a vacantes acordes a sus perfiles profesionales, así como recibir información sobre programas de apoyo y capacitación. [Agencias]

Los jóvenes estudiantes tuvieron la oportunidad de acceder a vacantes acordes a sus perfiles profesionales, así como recibir información sobre programas de apoyo y capacitación. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer la vinculación entre la juventud y el sector productivo, el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) de Nuevo Laredo, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo (TecNM) y CANACINTRA, llevó a cabo la 4ta Feria del Talento Estudiantil.

En esta edición participaron más de 400 jóvenes, quienes tuvieron la oportunidad de acceder a vacantes acordes a sus perfiles profesionales, así como recibir información sobre programas de apoyo y capacitación.

Entre las empresas e instituciones presentes destacaron Femsa, Medline, TNL, Rheem y el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, las cuales ofrecieron oportunidades laborales y de desarrollo profesional a los estudiantes.

Además, se instaló un módulo del IMJUVE, donde se promovieron becas de capacitación laboral, inscripciones a cursos de inglés y la entrega de métodos anticonceptivos, así como un módulo del INMUJER con orientación especializada.

Durante la feria se contó con la presencia de Jesús Espinoza, director del IMJUVE; Rosa María Ruiz, coordinadora regional del Servicio Nacional de Empleo; la subdirectora del TecNM, Rosa Isela González Núñez; y la titular de la Comisión de Mujeres de CANACINTRA, María Guadalupe Ramos Benavides.

Con este esfuerzo conjunto, se reafirma el compromiso de las instituciones educativas, gubernamentales y empresariales para abrir más oportunidades de inserción laboral y fortalecer el desarrollo de la juventud neolaredense.