AC Milan gana el Derby della Madonnina 1-0 para recortar la ventaja del Inter

Caleb Ekuban, a la izquierda, del Genoa, discute con Devyne Rensch, de la Roma, durante el juego de fútbol de la Serie A italiana entre el Genoa y la Roma en Génova, Italia, el domingo 8 de marzo de 2026. (Tano Pecoraro/LaPresse vía AP)

MILÁN (AP) — El AC Milan no está listo para ceder ante su rival de ciudad Inter de Milan en la carrera por el título de la Serie A.

Pervis Estupiñán anotó el gol de la victoria mientras el Milan venció al Inter 1-0 en el Derby della Madonnina el domingo.

Los Rossoneri recortaron la ventaja de su rival de ciudad a siete puntos con 10 jornadas de la temporada restantes, desatando celebraciones jubilosas en el San Siro mientras los jugadores del Inter cuestionaban al árbitro por anular lo que habría sido un empate tardío.

El Inter tuvo el balón en la red en el tiempo de descuento después de un córner ejecutado rápidamente, pero fue demasiado rápido para el árbitro, que no había dado el visto bueno para que se ejecutara y pitó antes de que el balón cruzara la línea.

Youssouf Fofana habilitó a Estupiñán por la izquierda y el lateral izquierdo ecuatoriano sacó un potente disparo al fondo de la red para lo que resultó ser el gol de la victoria en el minuto 35, justo después de que Henrikh Mkhitaryan desperdiciara una gran ocasión para el Inter en el otro extremo.

Mkhitaryan era uno de tres jugadores del Inter contra dos defensores del Milan, pero no pudo vencer a Mike Maignan en la portería del Milan.

El defensor del Inter Alessandro Bastoni recibió la primera tarjeta amarilla del partido por una falta clara sobre Adrien Rabiot. Ambos jugadores necesitaron atención y Bastoni lamentaría la entrada, ya que no pudo continuar.

El incansable Luka Modrić fue amonestado por el Milan al final.

El Inter no contó con Hakan Çalhanoğlu y Lautaro Martínez, que observaron desde el banquillo de suplentes.

El Inter se mantuvo con 67 puntos y el Milan, segundo clasificado, subió a 60.

El Genoa frena a la Roma

El delantero portugués Vitinha anotó para el Genoa de Daniele De Rossi en una sorpresiva victoria 2-1 sobre la Roma, asestando a los visitantes otro golpe en su búsqueda de la clasificación a la Liga de Campeones.

La derrota de la Roma llega después del empate 3-3 de la semana pasada con la Juventus, que está a solo un punto por detrás en la lucha por el cuarto puesto .

La Roma y el Como, cuarto clasificado, tienen 51 puntos, y aunque el Como tiene mejor diferencia de goles, la Roma ganó su enfrentamiento a principios de la temporada y el criterio de enfrentamientos directos será el factor determinante si terminan igualados. La Roma visita al Como el próximo fin de semana. Los cuatro primeros se clasifican para la principal competición de clubes de Europa.

Junior Messias puso al Genoa en ventaja desde el punto de penal al inicio de la segunda mitad.

Evan Ndicka respondió rápidamente por la Roma antes de que Vitinha marcara a los 80 minutos, cinco minutos después de ingresar como suplente, para darle al equipo dirigido por el exastro de la Roma De Rossi su segunda victoria consecutiva en casa.

El Genoa ascendió al 13er puesto.

También el domingo, la Fiorentina empató 0-0 con el Parma, lo que la dejó apenas fuera de la zona de descenso, y el Verona remontó para ganar 2-1 en Bologna.

Más temprano, el Lecce derrotó 2-1 al Cremonese en casa para superarlo en la tabla y dejarlo en su lugar en la zona de descenso.