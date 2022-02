Aburren Juárez y Santos con empate sin goles

Ciudad de México.-Con muy poca imaginación y sin creatividad para anotar goles, los Bravos de Juárez y Santos empataron 0-0 en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Los dirigidos por Ricardo Ferretti necesitaban ganar para acercarse a los primeros lugares de la tabla y despegarse del Necaxa, que rescató el empate esta noche ante Tijuana.

Santos ha tenido un pésimo arranque de torneo con dos unidades de 18 posibles.

Los coahuilenses tuvieron más llegada al arco de Bravos, con 9, situación que preocupó a Ricardo Ferretti.

«En el partido se hoy se defendió, nos amontonamos, supimos sacar balones, pero tienes que entender que para que puedas atacar mejor, la transición de la defensa a la media, de la media al ataque, debemos de mejorar mucho…

«Los jugadores están luchando demasiado y esto no es lucha, es futbol. Si no mejoramos siempre vamos a estar criticando a la última línea, sea la delantera o la defensiva», declaró el estratega.

En general, el partido tuvo muy pocas llegadas a los arcos, incluso solamente generó un tiro de esquina.

Pedro Caixinha, DT de Santos, se fue satisfecho de Ciudad Juárez pese al marcador.

«El equipo ya viene creciendo, hoy (ayer) fue un partido de sentido único, intentamos de todo y tuvimos muchas llegadas para hacer indiscutiblemente el gol; la única cosa que faltó fue el gol, pero no estamos preocupados por eso.

«El resultado no se nos dio, pero lo positivo a rescatar fue el funcionamiento del equipo, el equilibrio defensivo pues es el segundo partido sin recibir gol y eso es importante. Estamos tristes porque queríamos empezar a sumar de tres», dijo.