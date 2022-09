Abrirá Repuve 5to carril para ‘chocolates’

Nuevo Laredo, Tam. – De acuerdo al Jefe de la Oficina Fiscal del Estado, Arturo Sanmiguel Cantú, actualmente se encuentran en funcionamiento ya 4 carriles del Registro Público Vehicular (REPUVE), donde hasta el momento se atienden 32 vehículos diarios en cada carril, contemplando abrirse un 5to carril para este viernes 9 de septiembre.

“Cabe señalar que si por carril se reciben 32 vehículos, de esos un 20% no acuden a su cita, llegando unos 26 o 17 carros. Sobre el hecho no tenemos conocimiento del por qué. Así mismo muchos de los que se registran aquí, no todos llegan a tramitar sus placas con nosotros, ya que al darlos de alta REPUVE, se van a tramitar las placas en otros municipios”, comentó Sanmiguel Cantú.

Desde el 4 de agosto que se abrió el módulo de REPUVE, el costo de nacionalización es de 2,500 pesos, ya lo que corresponde al pago de placas es derivado del modelo del vehículo.

Los carros que son del 2001 al 2016 pagan por láminas 1,500 pesos, y del 2000 hacia abajo pagan 900 pesos.

“Desde que empezó la nacionalización hasta la fecha diríamos que en el módulo de REPUVE se han acercado unos 2 mil 500 vehículos, de los cuales no todos se han podido nacionalizar por motivos que desconocemos. Ya que el personal del módulo es quienes hacen el registro. Aquí con nosotros diario y desde entonces recibimos un promedio de 80 personas, lo que se traduce en unas 1900 placas entregadas”, finalizó.