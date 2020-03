Abogan alcaldes para evitar cierres

WASHINGTON, DC.- Los alcaldes Enrique Rivas, de Nuevo Laredo y Pete Saenz, de Laredo, así como el congresista Henry Cuellar, manifestaron que varias de estas reuniones (en su reciente visita a Washington) trataron con diversos oficiales acerca de la preocupación creciente, de que ante la emergencia del Coronavirus-19, se llevaran a cabo cierres de la frontera, manifestaron que ya han platicado con diversos oficiales bipartidistas así como se reunieron con la American Chamber of Commerce y todos están de acuerdo y así lo expresaron que los daños económicos crecerían aún más y esa, no es una solución viable.

Por su parte el congresista Cuellar manifestó que él y otros congresistas dirigieron una “enérgica carta al Presidente Trump”, haciéndole notar la improcedencia y peligros de posibles cierres en las fronteras terrestres entre Estados Unidos y México. Los alcaldes y el Congresista Cuellar tienen este viernes una reunión, para tratar importantes temas como el Coronavirus.

AMPLÍAN VACACIONES

La Universidad Internacional de Texas A&M (TAMIU) se unirá a otros 11 campus del Sistema Universitario de Texas A&M para extender las vacaciones planeadas de primavera –Springbreak-, con una semana adicional para que la facultad y el personal de TAMIU se preparen para una posible transición a la entrega de cursos en línea. La extensión se está tomando como parte de una respuesta de todo el sistema A&M a la pandemia de COVID-19 (“Coronavirus”).

“De acuerdo con la orientación de nuestro Sistema, estamos actuando por precaución. Las vacaciones de primavera planificadas del 16 al 20 de marzo se extenderán para los estudiantes solo para incluir la semana del 23 al 27 de marzo. Durante esa semana, los docentes y el personal de la Universidad se dedicarán a la capacitación para la entrega de cursos en línea, y el despliegue se determinará luego de una evaluación adicional Guía. Las clases de TAMIU regresarán el lunes 30 de marzo”, dijo el presidente de TAMIU, Dr. Pablo Arenaz.

ANALIZAN DOS CASOS

En Laredo, Texas, esperan este fi n de semana resultados de dos casos sospechosos de Covid19, que serían los dos primeros pacientes, de confirmarse los resultados. Autoridades revisan la situación.