Abaten agentes a hombre armado tras irrumpir en perímetro de Mar-a-Lago

ARCHIVO - Vista aérea de la propiedad Mar-a-Lago del entonces expresidente Donald Trump, el 10 de agosto de 2022, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Steve Helber, archivo)

WASHINGTON.- Un hombre armado fue abatido tras ingresar al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, el complejo del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, informó el domingo el Servicio Secreto de Estados Unidos.

Aunque Trump suele pasar los fines de semana en su complejo, se encontraba en la Casa Blanca durante el incidente. La primera dama Melania Trump también estuvo con el presidente en la Casa Blanca la noche del sábado.

No se ha dado a conocer el nombre de la persona que recibió los disparos. Según el Servicio Secreto, fue “detectado cerca de la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible”. El incidente ocurrió a la 1:30 de la madrugada del domingo.

La familia del hombre, de poco más de 20 años y oriundo de Carolina del Norte, lo reportó como desaparecido hace unos días. Los investigadores creen que salió de Carolina del Norte y se dirigió hacia el sur, y que en el camino consiguió una escopeta, indicó el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi. La caja del arma fue recuperada en su vehículo, agregó Guglielmi.

El hombre atravesó en auto la puerta norte de Mar-a-Lago cuando otro vehículo salía y fue confrontado por agentes del Servicio Secreto, dijo Guglielmi. Los agentes confrontaron al hombre armado, que murió tras ser baleado. Los investigadores trabajan para elaborar un perfil psicológico y tratan de establecer el motivo de sus actos.

La agencia reportó que el hombre fue abatido por agentes del Servicio Secreto y de elemento de la policía del condado Palm Beach.

Trump ya ha enfrentado amenazas contra su vida. Resultó herido durante un intento de asesinato en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024.

Luego, el 15 de septiembre de 2024, un hombre con un fusil fue capturado después de esperar cerca del campo de golf de Trump en West Palm Beach cuando el presidente jugaba una ronda. A principios de este mes fue condenado a cadena perpetua.

La Casa Blanca no ha respondido por el momento un mensaje en que se solicitaban comentarios.