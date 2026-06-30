Acusan a padres de asesinar a niño con obesidad extrema

MICHIGAN.- Los padres de un niño de Michigan de 7 años que pesaba 116 kilogramos (255 libras) cuando murió fueron acusados de asesinato, tortura y abuso infantil, informó la fiscalía.

“Está claro que los padres alimentaban al niño de manera inadecuada, por decir lo menos”, señaló el lunes el fiscal del condado de Genesee, David Leyton. “No estaba recibiendo la nutrición que necesitaba”.

Casper O’Brien murió en noviembre después de que se llamara a los servicios de emergencia a la casa de la familia en Flint porque había dejado de respirar, según los fiscales. Sus padres, Damien O’Brien, de 40 años, y Jessica O’Brien, de 41, fueron acusados cada uno de asesinato en segundo grado, tortura y tres cargos de abuso infantil en segundo grado.

La pareja compareció ante el tribunal la semana pasada y permanece detenida sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Genesee, a aproximadamente una hora en auto al noroeste de Detroit. Una audiencia de causa probable está programada para el jueves.

El niño, que medía 128 centímetros (4 pies y 2,5 pulgadas), fue clasificado médicamente como obeso, de acuerdo con el informe del médico forense del condado de Genesee. La causa de su muerte se registró como miocardiopatía dilatada, y su peso figuró como una condición contribuyente. La miocardiopatía dilatada ocurre cuando el corazón se agranda y se debilita y no puede bombear sangre de manera eficiente, lo que puede afectar otros sistemas del cuerpo, incluidos los pulmones.

Según las denuncias penales, los padres no llevaron a Casper a recibir tratamiento, aunque la familia contaba con atención médica.

Elias Fanous, un abogado que representa a Damien O’Brien, señaló en un comunicado que no especularía sobre las circunstancias del caso y no haría más comentarios, salvo decir que su cliente es “inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal”. Un abogado de Jessica O’Brien no había respondido hasta el lunes a una solicitud de comentarios.

Leyton indicó que las autoridades creen que Casper simplemente consumía “una dieta constante de bocadillos”. Añadió que Casper, que no hablaba y estaba postrado en cama, tenía graves úlceras por presión y diversas erupciones.

En el informe de la autopsia se indica que las fuerzas del orden y los Servicios de Protección Infantil reportaron que había montones de basura en la vivienda, y que Casper no estaba inscrito en la escuela. Leyton afirmó que la acumulación de objetos en la casa era “terrible”.

Uno de los cargos de abuso infantil se relaciona con la hija de la pareja, de 5 años, quien fue puesta en un hogar de acogida.

Según el informe de la autopsia, Casper vio por última vez a su proveedor de atención primaria en febrero de 2024, cuando le diagnosticaron tos, congestión y una enfermedad metabólica. En esa visita, pesaba 47 kilogramos (104 libras), y a su madre se le dio información sobre una dieta saludable y ejercicio, de acuerdo con el informe, donde se señala que fue remitido a un endocrinólogo pediátrico, pero nunca acudió a uno. En el informe se establece que la enfermedad metabólica no estaba especificada en los registros médicos disponibles.

“Es una situación muy, muy triste y trágica”, expresó Leyton. “He sido fiscal durante 22 años y pensé que ya lo había visto todo, pero nunca había visto algo como esto”.