A Hayek se le resbalan críticas por su matrimonio

Salma Hayek dijo que ya no está preocupada por las acusaciones de que se casó con François-Henri Pinault por su dinero. [Agencia Reforma]

CIUDQAD DE MÉXICO.- A la actriz Salma Hayek no le preocupan los comentarios sobre su matrimonio con el empresario François-Henri Pinault, y de hecho defendió su amor por él en una entrevista para el podcast de Dax Shepard y Monica Padman, Armchair Expert.

“En las fotos no pueden ni adivinar la magia que hay en él. Ha hecho que me convierta en una mejor persona. Cuando me casé con él todos dijeron: ‘Oh, es un matrimonio arreglado, se casó con él por dinero’.

“Yo dije: ‘Sí, lo que sea, perra, piensa lo que quieras’. Llevamos quince años juntos y ya nada de esos comentarios me ofenden”, explicó la actriz, de 54 años, con el buen humor que la caracteriza.

Hayek está casada con el CEO de Kering, que posee marcas de lujo como Gucci y Alexander McQueen, desde 2009 y tienen una hija juntos, Valentina, de 13 años.

La veracruzana declaró a la revista Allure en 2015 que era financieramente independiente de su esposo.

“Tengo un sistema en mi vida que he elegido, donde mis gastos antes del matrimonio son mis gastos. Quizás eso también sea parte de lo que funciona muy bien en mi matrimonio. Aún conservo mi independencia, a él le gusta y me respeta mucho”, expresó.

Durante la plática con Shepard y Padman, la protagonista de Frida también contó algunos otros detalles sobre su trabajo, como que la escena de sexo en la película Desperado no estaba originalmente en el guion.

Aunque el filme se estrenó hace más de dos décadas la también productora todavía se avergüenza de la escena sexual de la película de 1995, en la que interpretó a Carolina, una joven que dirige un café de una librería en un pueblo donde nadie lee.

Su coprotagonista, Antonio Banderas, encarnó a El Mariachi, un músico en busca de venganza que guarda armas en el estuche de su guitarra.

“Fue exigido por el estudio cuando vieron la química, y lo pasé muy mal”, confesó la celebridad.

“Banderas fue súper amable y un absoluto caballero, pero pensaba en mi padre y mi hermano: ‘¿Lo van a ver? ¿Se burlarán de ellos?'”.

Para ayudarla a tranquilizarse el director del filme, Robert Rodriguez, y su entonces esposa, Elizabeth Avellán, quien coprodujo el largometraje, cerraron el set.

Solo ella, Banderas y los cineastas estuvieron presentes para el rodaje, que tuvo que hacerse con dificultades porque Hayek lloró durante todo el proceso.