5 Puntos esenciales para la transformación digital de tu empresa

Hoy en día, y gracias en gran medida a la pandemia, todos estamos inmersos en procesos de digitalización en nuestras compañías, y podemos tener la impresión de tener muchas áreas que atender, muchas herramientas que implementar y poco tiempo para hacerlo, sin embargo !Lo más importante es empezar! Empezar por donde sea pero ¡empezar ya! Y una vez se ha iniciado el proceso, enfocarnos en conseguir resultados.

A continuación te presentamos 5 puntos imprescindibles para llevar a tu empresa hacia la transformación digital:

1.- Liderazgo Comprometido

El primer impulsor de la transformación debe ser el equipo directivo, su ejemplo, entusiasmo y disciplina para implementar el cambio son esenciales para hacerlo en tiempo y forma, lo más importante es incluir esta transformación como parte del plan de la compañía, destinar tiempo y recursos.

Un proceso de digitalización no sólo implica introducir nuevas tecnologías, sino que requiere la comprensión y el compromiso por parte todo el equipo ya que esto va a modificar el negocio y tiene implicaciones en la estrategia de la compañía.

2.- Equipos multifuncionales

Muchas veces no nos es posible incrementar nuestra plantilla con nuevos roles digitales desde el primer momento. Por ello debemos crear equipos multifuncionales con personas claves de la organización de distintas áreas funcionales, capaces de impactar en cada una de las iniciativas que se quieran abordar. Una vez la organización empieza a ser madura, resulta más fácil concretar el equipo Digital que se necesita y qué organización se debe adoptar.

3.- Rapidez y agilidad en la ejecución

Es conocido que el mundo digital va muy rápido y los cambios son constantes, necesitamos agilidad en la toma de decisiones y en la ejecución del proyecto.

Definir el plan estratégico, detallar los planes de acción y hacer un seguimiento del avance del proyecto es esencial.

4.- IT es el centro de la transformación

El área de IT es un partner clave y estratégico del proyecto. Un proyecto que incluye nuevas tecnologías y afecta a casi todas las áreas de la compañía, no se puede llevar a cabo sin el apoyo y soporte del departamento de IT. Consultarlos, capacitarlos y hacerlos partícipes de las decisiones y planes nos dará una mejor idea de las resistencias, áreas de oportunidad y mejora que encontraremos con el resto de la organización.

5.- Incentiva las ganas de aprender

Muchas empresas no cuentan con un alto grado de conocimiento digital en su organización, pero lo cierto es que, el mundo digital es un tema que atrae. Los equipos tienen ilusión por trabajar en este tipo de proyectos, aunque requiere un esfuerzo adicional, y son capaces de trabajar en un entorno incierto, saliendo de su zona de confort y consiguiendo crecer en una área totalmente nueva. Incentiva las ganas de aprender de tu equipo con metas en conjunto, certificaciones y sana competencia entre las áreas.

6.- Comunica y reconoce

Recuerda que todos los cambios implican un esfuerzo y disciplina, invertir tiempo en comunicar de forma efectiva las razones del cambio ayuda a mantener una buena actitud en el equipo, reconocer el esfuerzo y progreso de los involucrados es igual de importante que señalar las áreas de mejora.

7.- Apégate a un plan

Apégate a un plan y busca siempre proveedores de tecnología que te ayuden a cumplir con tus objetivos diseñando una ruta para implementar sus herramientas y sacar el mejor provecho. ¿Cuál es la primera necesidad que identificas? ¿Un programa que te apoye con la administración de recursos humanos? ¿un software de control de asistencia? ¿un sistema de nómina que aplique en automático el 3 sobre nómina y actualice el SUA? Establece prioridades, tiempos, procesos y objetivos para cada herramienta con un plan de seguimiento y colaboración entre las áreas.

Recuerda que la digitalización supone cuestionar el modelo de negocio, analizar las oportunidades que nos brinda y entender las consecuencias que implica para el futuro de la organización.