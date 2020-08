5 alimentos que pueden debilitar el sistema inmune

CIUDAD DE MÉXICO.-El sistema inmune se encarga de protegernos ante las bacterias, los virus y los parásitos que habitan en nuestro ambiente cotidiano, señala la Escuela de Salud Pública de Harvard. A través de sus mecanismos de defensa, el cuerpo evita la entrada de patógenos o los elimina cuando ya están dentro de nuestro organismo.

Hay alimentos capaces de estimular nuestra inmunidad como las frutas, las verduras, los granos integrales y las legumbres, pero también existen productos cuyo consumo habitual nos vuelve más vulnerables ante las enfermedades.

Si quieres saber cuáles son, aquí te decimos qué alimentos pueden dañar tu sistema inmune si los comes en exceso.



Foto: Pixabay

Pan blanco

El nutricionista estadounidense Josh Axe asegura que el pan blanco, las galletas, los pasteles y otros productos hechos con harina refinada afectan el sistema inmunológico. Medical News Today explica por su lado que estos alimentos pierden el salvado y el germen durante su proceso de elaboración, lo cual elimina también la mayor parte de la fibra, vitaminas y minerales presentes en los granos integrales.

De este modo se convierten en productos fáciles de digerir pero con un alto aporte calórico y bajos en nutrientes. Estas características pueden contribuir al aumento de peso y sus complicaciones relacionadas, como la obesidad, la diabetes y los problemas cardiacos.

Dulces

Una revisión de estudios publicada por la revista Nutrients determinó que los azúcares procesados de los dulces aumentan la inflamación del cuerpo. Esto provoca una respuesta del sistema inmune e incrementa la producción de radicales libres, unas moléculas que pueden dañar las células sanas de nuestro organismo.

Los radicales libres están ligados a problemas de salud como el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los padecimientos neurodegenerativos y la artritis.

Además, una investigación de The American Journal of Clinical Nutrition concluyó que consumir 100 gramos de azúcar reduce la capacidad de las células inmunes para combatir bacterias. Este efecto duró hasta cinco horas después de ingerir alimentos dulces. Por ello, no es recomendable que comas este tipo de productos a lo largo del día.



Foto: Pixabay

Papas fritas

Un estudio realizado por la Universidad de Bonn demostró que una dieta alta en sal provoca deficiencias en el sistema inmune. Los investigadores informaron que el exceso de sodio incrementa la actividad de los riñones para desecharlo y, a su vez, disminuye la respuesta del cuerpo ante las infecciones bacterianas.

La ingesta diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de menos de cinco gramos de sal al día. En el caso de México, las personas consumen entre siete y nueve gramos a diario, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública. Esta cantidad proviene principalmente de alimentos procesados como las papas fritas en bolsa, las cuales son altas en grasas saturadas y bajas en nutrientes, de acuerdo con el blog gastronómico Eat This, Not That.

Frutas procesadas

La Escuela de Salud Pública de Harvard indica que cada ser humano posee billones de microbios encargados de mantener el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo. La mayoría de estos microorganismos habitan en el intestino grueso y son esenciales para digerir carbohidratos, aminoácidos y vitaminas.

Sin embargo, una dieta alta en azúcares puede alterar este proceso. Kellman Wellness Center señala que las frutas deshidratadas o enlatadas contienen edulcorantes añadidos que alimentan a las bacterias dañinas de la flora intestinal.

De igual forma, los frutos deshidratados promueven un mayor deseo por consumir alimentos dulces, cuya ingesta puede afectar el sistema inmune y, por lo tanto, disminuir la protección contra enfermedades. Por ello, lo mejor es que optes por presentaciones sin azúcar añadida.

Foto: Pixabay

Aceites procesados

De acuerdo con el sitio especializado Hyperbiotics, los aceites naturales son saludables debido a su alto contenido en ácidos grasos Omega-3 y vitamina E. No obstante, los aceites comerciales pasan por un proceso de refinado en el cual pierden sus nutrientes y cambian su estructura molecular.

Por esta razón, comer alimentos fritos en aceites refinados causa una mayor producción de radicales libres capaces de dañar los tejidos, generar inflamación en el cuerpo y volver vulnerable al sistema inmune ante infecciones.

El blog de salud Healthline agrega que algunas marcas comerciales de aceite contienen grasas trans. Estos ingredientes están vinculados a un mayor riesgo de padecer cáncer, diabetes, obesidad y enfermedades cardiacas, según The American Journal of Clinical Nutrition.

Revisa la etiqueta de los alimentos antes de comprarlos para evitar productos dañinos para tu salud. Combina una dieta balanceada con otros hábitos saludables como la actividad física y dormir bien.