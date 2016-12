Noquean en su regreso a peleadora Ronda Rousey

LAS VEGAS.- Apenas 48 segundos duró el regreso de Ronda Rousey, vapuleada por la brasileña Amanda Nunes, quien defendió su título de peso gallo en la pelea estelar de UFC 207 realizada en la T-Mobile Arena.

Mucha expectación causó el regreso de Ronda luego de más de un año sin pelea, tras perder el título con Holly Holm, pero solo volvió para ser derrotada y humillada por una impresionante sudamericana, quien demostró por qué es la monarca.

“The Lioness” Nunes (14-4) conectó poderosos impactos en el rostro de Rousey (12-2), quien retrocedió, pero la monarca se lanzó decidida a todo y le recetó golpes al rostro hasta que el réferi intervino para la victoria de Amanda.

“Este es mi momento! La campeona soy yo y pido ese reconocimiento del público. Me preparé mental y físicamente. Sabía que los aficionados amaban a Ronda Rousey, pero no iba a permitir que me quitara el cinturón. Soy la campeona real”, dijo Nunes.