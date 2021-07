YosStop envía mensaje desde prisión

CIUDAD DE MÉXICO.- La youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop reapareció en redes la noche de este viernes, tras su detención el 29 de junio por el delito de pornografía infantil.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la influencer envió un mensaje para aclarar por qué permanece privada de su libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

“Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable”, compartió en una historia de la red social.

Hasta el momento se desconoce si la también actriz publicó dicho mensaje desde el penal o alguien más lo hizo en su nombre.

A inicios de marzo Ainara Suárez presentó en redes sociales el documento que llevó ante las autoridades de la CDMX, y confirmó que levantó cargos contra cuatro sujetos, por el delito de violación equiparada.

La víctima contó que el evento tuvo lugar el 25 de mayo del 2018, cuando ella tenía 16 años, durante una fiesta que realizó uno de los denunciados, en la que hubo consumo de bebidas alcohólicas.

Indicó que estando en estado de ebriedad, tres hombres supuestamente abusaron de ella sexualmente, suceso que aparentemente fue grabado por los perpetradores y difundido en redes sociales. YosStop habría hecho mención del video en su canal de Youtube.