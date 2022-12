Yolanda Andrade ¡Recuerda a La Vero!

CIUDAD DE MÉXICO.- Yolanda Andrade dio más pruebas del romance que dice que tuvo con Verónica Castro, pues publicó una foto muy íntima de la vez que pasaron la Navidad juntas.

Esto ocurre días después de que Yolanda Andrade contó que una vez que se peleó con Verónica Castro, la fue a buscar a Francia para reconciliarse.

“Fui a buscar a Verónica a París, y me bajé del avión, y la empecé a buscar y la encontré. No me dijo en qué hotel estaba, nos peleamos y ella estaba en París. Yo llegué con mi maletita y estuve por las calles buscándola”, narró.

Ahora, Yolanda subió a sus historias de Instagram una foto en la que sale junto a Verónica Castro y otras personas, mientras festejan la Navidad.

“#MomentosJoe Retrato de familia”, escribió Andrade junto a la postal, que podría ser el inicio de una serie de nuevas fotos junto a Verónica Castro que publicaría en estas fechas para demostrar que en realidad sí sostuvo un romance con la actriz.