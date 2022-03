Ya se puede solicitar el acceso para Qatar

DOHA, Qatar.- Las puertas de Qatar están abiertas para los aficionados.

A ocho meses de arrancar la Copa del Mundo de la FIFA, los amantes al futbol ya pueden solicitar a nivel mundial su llave de acceso al país, a los estadios y hasta para usar gratuitamente el transporte el Doha.

Todos las personas que cuentan ya con un boleto pagado para el Mundial que se realizara a finales de este año, ya sea boleto normal o de hospitality, pueden aplicar vía electrónica por la llamada «Hayya Card», que será la tarjeta que abra todas las puertas.

La «Hayya Card» servirá como visa para entrar durante la Copa cuantas veces quiera uno a Qatar, además de que servirá para que los aficionados puedan acceder a cualquiera de los estadios donde se realizará los partidos.

En los accesos, los fanáticos deberán presentar los boletos y la «Hayya Card», que en este caso para estadios sería a través de una aplicación, por lo que se deberá enseñar un smartphone.

Y para aplicar, uno tiene que acceder a la página oficia de la «Hayya Card», misma que es regulada por el gobierno qatarí, y ahí hay le piden a uno el número de identificación de compra de boletos que fue proporcionado por la FIFA, y después datos personales relacionados con el pasaporte, contacto de emergencia, números de teléfono, residencia, copia del pasaporte, y ademas subir una foto con ciertas especificaciones pues será usada en la «Tarjeta Hayya» como identificación.

La «Hayya Card» es lo que que el «Fan ID» en el pasado mundial de Rusia 2018.

