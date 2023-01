Ya están definidos los cruces de Playoffs

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de una semana 18 no apta para cardíacos, los cruces de playoffs de la NFL están definidos. Este sábado empieza la lucha por el Vince Lombardi a disputarse el 12 de febrero en Arizona. A continuación, los partidos y horarios.

ESTOS SON LOS PARTIDOS (horario centro de México)

– SÁBADO: Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers (15:35 hrs)

– SÁBADO: Los Angeles Chargers vs Jacksonville Jaguars (19:15 hrs)

– DOMINGO: Miami Dolphins vs Buffalo Bills (12:05 hrs)

– DOMINGO: New York Giants vs Minnesota Vikings (15:40 hrs)

– DOMINGO: Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals (19:15 hrs)

– LUNES: Dallas Cowboys vs Tampa Bay Buccaneers (19:15 hrs)