Will Power deja Team Penske tras 17 años y se une a Andretti Global

La decisión de dejar Penske fue técnicamente de Power, ya que se cansó de ser mantenido en suspenso durante toda la temporada 2025 por Roger Penske

El australiano Will Power observa mientras espera su turno durante la clasificación para la carrera de autos Indianapolis 500 en el Indianapolis Motor Speedway en Indianápolis, el 17 de mayo de 2025. (AP Photo/Michael Conroy, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Will Power necesitó solo un día para cerrar la puerta a su carrera de 17 años con el equipo Penske con el anuncio el miércoles de que reemplazará a Colton Herta en Andretti Global la próxima temporada.

El dos veces campeón de IndyCar y ex ganador de las 500 Millas de Indianápolis conducirá el Honda No. 26 para Andretti, ya que Herta se mudará a Europa para ser parte de la temporada debut del equipo Cadillac de Fórmula 1 como piloto de pruebas.

“Este es un capítulo completamente nuevo para mí”, afirmó Power. “Tengo que decir que a veces un cambio de escenario y un nuevo comienzo son muy energizantes. No puedo esperar”.

La decisión de dejar Penske fue técnicamente de Power, ya que se cansó de ser mantenido en suspenso durante toda la temporada 2025 por Roger Penske. El equipo se negó a negociar una extensión hasta después de que el australiano lograra la primera victoria de IndyCar para la organización esta temporada el mes pasado, y para ese momento se sintió menospreciado y acorralado para negociar lo que probablemente sería un contrato de un año.

Decidió pasar a otro equipo y encontró el lugar de aterrizaje más suave posible en Andretti, que está enviando a Herta a Europa con la esperanza de que pueda obtener la superlicencia que necesita para ser elegible para competir en F1.

Power se convierte en el piloto más veterano y ganador en Andretti, donde se unirá al ganador de las 500 Millas de Indianápolis Marcus Ericsson y a Kyle Kirkwood en una alineación de tres autos. Llega en un momento en que el nuevo propietario del equipo, Dan Towriss, está tratando de reconstruir Andretti Global en una potencia de IndyCar.

“Quiero agradecer a Colton Herta por todos los grandes recuerdos y éxitos que trajo a Andretti Global durante su tiempo con el equipo. Estamos increíblemente orgullosos de él y le deseamos lo mejor en su nueva aventura en F1”, dijo Jill Gregory, COO de TWG Motorsport y presidenta de Andretti Global.

“No podríamos pensar en un mejor piloto que Will Power para llenar los zapatos de Colton aquí en Andretti y tomar el volante del Honda No. 26. Will es un competidor feroz cuyo historial habla por sí mismo. Además, tiene una gran personalidad y sentimos que encajará bien culturalmente en el equipo”.

Power aporta más de 20 años de experiencia récord en IndyCar a Andretti. Superó a Mario Andretti como el mejor clasificador de IndyCar con 71 poles. Sus 45 victorias en su carrera lo ubican cuarto en la lista de victorias de IndyCar. Ha ganado al menos una carrera cada temporada, excepto en 2023, el año en que su esposa casi murió por una infección por estafilococo.

Power cumplirá 45 años al inicio de la próxima temporada y se espera que sea reemplazado por Penske en el No. 12 por David Malukas, de 23 años.

Aunque Power era libre de firmar con un equipo desde el lunes, Penske dijo a The Associated Press el miércoles que su contrato se extiende hasta finales de diciembre. El equipo Penske planea retenerlo durante toda la duración y no se le permitirá trabajar para Andretti hasta el inicio de 2026.

A pesar del retraso en el nuevo comienzo después de una temporada ansiosa de incertidumbre, Power espera con ansias su próxima oportunidad.

“Solo quiero decir lo emocionado que estoy de unirme a Andretti Global. No puedo agradecer lo suficiente a Dan, Jill y al equipo por esta oportunidad”, expresó Power. “Colton es alguien que me ha impresionado enormemente durante un tiempo. Tiene mucha habilidad natural, y creo que hará un gran trabajo en Europa. Estoy emocionado de verlo y trabajaré para dar orgullo a todos en el equipo 26.

“Realmente estoy deseando conocer a todo el equipo de Andretti y comenzar a trabajar en 2026. Tienen algunas personas muy inteligentes, y sé que será agradable volver a ganar. También estoy deseando conducir para Honda”.

El movimiento es un golpe para General Motors, que ha logrado un tremendo éxito con Power en su alineación y ahora pierde un piloto para Honda que le dio a Chevrolet una de sus cuatro victorias este año en una temporada de 17 carreras. Honda ahora tiene en su campamento a los ganadores de los últimos seis títulos de IndyCar, así como a dos de los grandes de todos los tiempos de la serie; el seis veces campeón de la serie Scott Dixon de Chip Ganassi Racing está clasificado segundo en la lista de victorias de su carrera.

Hace un año, Power ganó tres carreras y era matemáticamente elegible para el campeonato en la final. Pero eso no fue suficiente para motivar a Penske a trabajar en una extensión hasta que Power se sintió tan menospreciado que no quiso regresar a la organización y sufrir la misma incertidumbre el próximo año mientras competía en un contrato de un año.