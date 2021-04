Will.i.am le entra al mercado de las mascarillas

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cubrebocas se volvieron necesarios y obligatorios en esta nueva normalidad, por lo que diseñadores y marcas de todo el mundo no han dudado en sacar sus propios diseños.

En la lucha por hacer mascarillas cada vez más cómodas y seguras, el cantante Will.i.am se unió al fabricante Honeywell para lanzar una nueva versión de tapabocas, con un toque moderno y tecnológico.

El diseño estuvo a cargo del mexicano José Fernández, quien también estuvo detrás de los trajes espaciales de SpaceX, la empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial del empresario Elon Musk.

El nuevo cubrebocas, llamado Xupermask, incluye auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido, un micrófono y conectividad Bluetooth, ventiladores duales de tres velocidades y filtros HEPA, que también se han visto en el purificador de aire portátil de LG.

El Xupermask cuenta con luces LED para aprovechar aún más su estética futurista.

La mascarilla saldrá a la venta el 8 de abril en América del Norte y Europa a través de un su sitio web oficial, a un precio de 299 dólares; estará disponible en dos colores, blanco y negro, y en dos tamaños.

No es la primera vez que Will.i.am incursiona en la industria de la tecnología, pues ya ha sido parte de la promoción de accesorios para iPhone, relojes inteligentes, y audífonos.

The Future is Here ➖ @iamwill Presents: #XUPERMASK. The high performance tech wear designed with @ironheadstudio

Click the link below to be alerted when Drop 1 is live. Coming soon 4.08 at https://t.co/WDP77ll4u8 pic.twitter.com/oMF6h2UOQn

— XUPERMASK (@xupermask) March 27, 2021