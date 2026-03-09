Wembanyama y Fox impulsan a Spurs en triunfo 145-120 sobre Rockets

Stephon Castle agregó 23 puntos para San Antonio, que ha ganado 15 de sus últimos 16 partidos

Victor Wembanyama (1), alero de los Spurs de San Antonio, realiza una clavada ante los Rockets de Houston durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA en San Antonio, el domingo 8 de marzo de 2026. (Foto AP/Eric Gay)

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama anotó 29 puntos, De’Aaron Fox sumó 20 puntos y 10 asistencias, y los Spurs de San Antonio lograron su cuarta victoria consecutiva al imponerse 145-120 a los Rockets de Houston.

Kevin Durant y Amen Thompson aportaron 23 puntos cada uno para Houston, que permitió su cifra más alta de la temporada en puntos.

Los Spurs (47-17) ganaron la serie de la temporada ante los Rockets por 3-1 y reforzaron su control del segundo puesto de preclasificación en la Conferencia Oeste.

Houston (39-24) cayó al cuarto lugar del Oeste, a medio juego de Minnesota (40-24) y a siete partidos de San Antonio en la columna de derrotas.

Los Rockets, que han alternado victorias y derrotas en sus últimos seis encuentros, permitieron 56 puntos en la pintura, la mayor cantidad de la temporada.

San Antonio repartió 38 asistencias mientras lanzó con un 58% de acierto en tiros de campo, su mejor marca de la temporada, y con un 53% (21 de 40) en triples.

Keldon Johnson añadió 20 puntos para San Antonio, que está a 2 1/2 juegos de Oklahoma City en el Oeste.

