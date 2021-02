Vuelve Lawrence al set de grabación tras accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Jennifer Lawrence regresó al trabajo después de sufrir una lesión en el ojo en el set de su nueva película, de acuerdo con el portal estadounidense Page Six.

La actriz, de 30 años, fue fotografiada el sábado filmando Don’t Look Up en Boston, Estados Unidos, con su coprotagonista Timothée Chalamet.

La producción se detuvo temporalmente el viernes después de que la estrella ganadora del Óscar se lastimara después de ser alcanzada por unos escombros que salieron despedidos en una explosión planificada como parte de los efectos especiales del filme.

“Se preparó una explosión para un truco en el que el vidrio se rompe”, dijo una fuente a Page Six. “Fue un truco en el que se suponía que el vidrio se rompería, pero la lastimó (a Lawrence)”.

La producción de Netflix también cuenta con astros como Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jonah Hill, Ariana Grande, Kid Cudi y Matthew Perry.

Don’t Look Up está dirigida por Adam McKay, cuyos créditos incluyen The Big Short y Vice.