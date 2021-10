Vuelve hoy la NBA; celebra 75 años

LOS ÁNGELES, EU .-La NBA está de fiesta. Regresan a la «normalidad» tras dos campañas recortadas por la pandemia, y también celebran el 75 aniversario de la Liga.

Todo parece recuperar su cauce, pues los aficionados también vuelven a las arenas en las 29 sedes de la NBA -pues Lakers y Clippers comparten el Staples Center-.

Los Bucks, que apenas se coronaron a mediados de julio, buscan el bicampeonato, algo que quieren impedirle quintetas como Lakers y Nets, que se armaron para dar espectáculo.

Pero no todo es felicidad en la NBA, pues hay algunas piedras en el camino, como es el caso de Kyrie Irving, guardia de Nets que tiene para esta campaña 2021-22 un contrato firmado por 35 millones de dólares y que podría no percibir sus cheques quincenales debido a su postura de no quererse vacunar contra el Covid-19 – hoy está separado de Brooklyn-.

Adam Silver, comisionado de la NBA, lamentó ayer que el movedor no pueda estar todavía en la duela.

«Me gustaría ver a todos los jugadores vacunados, porque creo que es una especie de servicio público, y ayuda sobre todo a los jóvenes que quizás no se den cuenta del valor que tiene vacunarse», comentó el comisionado ayer en conferencia.

Alrededor del 96 por ciento de los jugadores ya están vacunados, y para la Liga el tema de la inmunización es relevante, tanto que entrenadores, empleados de las franquicias y hasta miembros de la prensa deben estar vacunados contra el coronavirus si pretenden ser parte del mejor basquetbol del planeta.

ARRANCAN LOS MEJORES

La NBA inicia con un menú de dos duelos y tres de esos cuatro equipos son marcados como favoritos para ser campeones.

Los Bucks de Milwaukee recibirán esta tarde sus anillos de monarcas de la temporada 2020-21 y también se toparán contra los Nets de Brooklyn, duelo que luce de Final adelantada en la Conferencia del Este.

En tanto, en esta ciudad californiana debutará en partido oficial la tripleta de LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook en la franquicia angelina que se medirá contra los Warriors de Golden State, de Stephen Curry y el mexicano Juan Toscano.

El duelo de los «viejos» Lakers, que buscan dominar el Oeste, ha causado muchas sensaciones, pues el precio de los boletos en lo más alto del Staples Center anda en más de 100 dólares, compitiéndole a la afición del beisbol, pues esta noche a la misma hora jugarán a unos cuantos kilómetros los Dodgers por el campeonato de la Liga Nacional.

Los boletos más económicos para Dodgers cuestan cerca de 110 dólares.