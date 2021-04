Volverá la Gala del Met en septiembre

CIUDAD DE MÉXICO.- La Gala del Met regresa, y por partida doble.

El Museo de Arte Metropolitano anunció este lunes que la emblemática celebración anual de moda y celebridades, que el año pasado se realizó de manera virtual debido a la pandemia, volverá a hacerse presencial, primero en septiembre y luego en 2022 en su usual primer lunes de mayo.

Una versión más íntima de la gala se realizará el 13 de septiembre de este año, y una más grande el 2 de mayo de 2022, para inaugurar una exposición de dos partes que estará abierta por casi un año.

In America: A Lexicon of Fashion, que abrirá el 18 de septiembre, celebrará el 75 aniversario del Instituto del Vestido del museo y explorará un vocabulario moderno de la moda estadounidense, dijo el museo.

La segunda parte, In America: An Anthology of Fashion, ocupará las populares salas de época del Ala Americana del museo a partir del 5 de mayo de 2022, y explorará la moda estadounidense en colaboración con directores de cine, presentando narrativas que relaten las complejas historias de esos espacios.

Ambas partes podrán visitarse hasta el 5 de septiembre de 2022.

La cineasta Melina Matsoukas, directora de Queen y Slim: Los fugitivos, ha sido comisionada para crear un proyecto cinematográfico de final abierto en las galerías, con contenido que cambiará durante el curso de la exposición.

“La moda es tanto un presagio de cambios culturales como un registro de las fuerzas, creencias y eventos que dan forma a nuestras vidas”, dijo Max Hollein, director del Met, en un comunicado.

“Esta exposición de dos partes considerará cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos y explorará una variedad de perspectivas a través de presentaciones que hablan de algunas de las complejidades de la historia con poderosa inmediatez”.

Como siempre, las exposiciones serán obra del curador estrella Andrew Bolton.

“Durante el año pasado, debido a la pandemia, las conexiones con nuestros hogares se han vuelto más emocionales, al igual que con nuestra ropa. Para la moda estadounidense, esto ha significado un mayor énfasis en el sentimiento sobre la practicidad”, declaró Bolton.

El famoso dijo que, de acuerdo con este cambio, la primera parte de la muestra establecerá un vocabulario moderno de la moda estadounidense basado en las cualidades expresivas de la ropa, así como asociaciones más profundas con temas de equidad, diversidad e inclusión.

La segunda parte, en tanto, investigará más a fondo el lenguaje en evolución de la moda estadounidense a través de una serie de colaboraciones con directores de cine estadounidenses que visualizarán las historias inconclusas inherentes a las salas de época del Met.

Además de Matsoukas, otros colaboradores confirmados de la película serán el cineasta Bradford Young, los diseñadores de producción Nathan Crowley y Shane Valentino; y Franklin Leonard, ejecutivo cinematográfico y fundador de The Black List, una lista de los mejores guiones aún sin producir.

No se informó de inmediato qué celebridades participarán en las galas, que tradicionalmente incluyen una mezcla de luminarias de la moda, la música, el cine, la televisión, el deporte y otras áreas.

El primer evento en septiembre será más pequeño y se realizará siguiendo las directrices gubernamentales relacionadas con el coronavirus, mientras que el de mayo será más grande, acorde a las galas previas, que suelen tener unos 550 invitados.

La gala es un gran evento de recaudación de fondos y sirve como principal fuente de financiamiento para el Instituto del Vestido.