Viuda de alcalde asesinado lo reemplazará en el cargo tras protestas que desató su muerte en México

El Congreso del estado occidental de Michoacán sesionará el miércoles para elegir a Quiroz como alcalde de Uruapan para el período 2024-2027

Gente indignada corea consignas durante la procesión fúnebre del fallecido alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien fue asesinado a tiros durante las celebraciones del Día de Muertos, el domingo 2 de noviembre de 2025, en Uruapan, estado de Michoacán, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Gente indignada corea consignas durante la procesión fúnebre del fallecido alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien fue asesinado a tiros durante las celebraciones del Día de Muertos, el domingo 2 de noviembre de 2025, en Uruapan, estado de Michoacán, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el miércoles que la viuda del alcalde asesinado el fin de semana asumirá su cargo en la alcaldía de la ciudad occidental de Uruapan, en el violento estado de Michoacán.

Sheinbaum indicó durante su conferencia matutina que Grecia Quiroz, viuda del político asesinado Carlos Alberto Manzo, asumirá como presidenta municipal de Uruapan en sustitución de su esposo.

La presidenta dijo que acordó con Quiroz apoyar a Uruapan en el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” que presentó el martes para reforzar la seguridad en ese estado.

El Congreso del estado occidental de Michoacán sesionará el miércoles para elegir a Quiroz como alcalde de Uruapan para el período 2024-2027.

El crimen de Manzo, ocurrido la noche del sábado en Uruapan, desató protestas entre el domingo y el martes en esa localidad y las ciudades de Morelia, capital de Michoacán, y Apatzingán, donde el 19 de octubre fue tiroteado el dirigente de los productores de limón de esa región Bernardo Bravo.

El alcalde, de 40 años, murió en un hospital de Uruapan tras recibir siete impactos de bala que le realizó un pistolero que lo atacó en una plaza de esa ciudad en medio de decenas de personas que participaban en las celebraciones del Día de Muertos. El atacante murió en la plaza tras ser tiroteado por la seguridad del alcalde.

En los últimos tres años han sido asesinados siete alcaldes en Michoacán, donde ha recrudecido la violencia por la pugna que mantienen varias organizaciones criminales por el control de la región. En Michoacán, que es el principal productor de aguacate y limón del país, operan células del Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y las organizaciones locales Los Viagras, Los Caballeros Templarios y Los Blancos de Troya.

Manzo contaba desde diciembre de 2024 —tres meses después de asumir el cargo— con protección y en mayo se había reforzado su seguridad con personal de la policía municipal y 14 efectivos de la Guardia Nacional.

El alcalde había criticado duramente las políticas de seguridad del gobernador oficialista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y había acusado a la policía estatal de no actuar para detener a los distintos grupos criminales que operan en ese estado.