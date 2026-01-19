Vincula Donald Trump su postura sobre Groenlandia con Nobel de la Paz

El mandatario intensifica tensiones con aliados europeos al insistir en controlar la isla y amenazar con aranceles

Soldados daneses desembarcan el domingo 18 de enero de 2026 en el puerto de Nuuk, Groenlandia. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

NUUK, Groenlandia.- El presidente estadounidense Donald Trump vinculó su agresiva postura en torno a Groenlandia con la decisión de que el año pasado no se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, diciendo al primer ministro de Noruega que ya no sentía “una obligación de pensar solamente en la paz”, de acuerdo con un mensaje de texto dado a conocer el lunes.

El mensaje de Trump al premier Jonas Gahr Støre parece intensificar el enfrentamiento entre Washington y sus aliados más cercanos con relación a sus amenazas de tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, país miembro de la OTAN. Para presionar a los países europeos que han respaldado a Dinamarca y Groenlandia, Trump anunció el sábado un arancel del 10% a partir de febrero sobre productos de ocho países, incluido Noruega.

Esos países emitieron una reprimenda enérgica.

Muchos aliados de Estados Unidos se mantuvieron firmes en que Groenlandia no está en venta, pero alentaron a Washington a discutir soluciones. En una declaración en redes sociales, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró que “no tenemos interés en iniciar una pelea” pero que “mantendremos nuestra posición”.

La Casa Blanca no ha descartado el uso de la fuerza para tomar el control de la isla ártica, que tiene una enorme importancia estratégica. Al preguntarle si Trump podría invadir Groenlandia, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, respondió el lunes que “no se puede descartar nada hasta que el presidente mismo decida descartar algo”.

El primer ministro británico Keir Starmer también intentó reducir las tensiones el lunes. “Creo que esto se puede resolver y se debe resolver mediante una discusión tranquila”, dijo, añadiendo que no creía que se produjera una acción militar.

Fuerte oposición en Groenlandia a las amenazas de Trump

Como muestra de cómo han aumentado las tensiones en los últimos días, miles de groenlandeses marcharon el fin de semana en protesta ante cualquier intento de tomar su isla. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, publicó el lunes en Facebook que las amenazas arancelarias no cambiarían su postura.

“No nos dejaremos presionar”, escribió.

En tanto, Naaja Nathanielsen, ministra de Negocios, Minerales, Energía, Justicia e Igualdad de Groenlandia, dijo a The Associated Press que se sintió conmovida por la rápida respuesta de los aliados a la amenaza arancelaria y dijo que demostró que los países se dan cuenta de que “esto va más allá de Groenlandia”.

“Creo que muchos países tienen miedo de que si dejan ir a Groenlandia, ¿qué sigue?”.

Trump menciona el Nobel en mensaje a premier noruego

El mensaje de Trump a Gahr Støre, divulgado por el gobierno noruego, decía en parte: “Teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido más de 8 Guerras, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la Paz”.

Concluye con: “El mundo no está seguro a menos que tengamos completo y absoluto control de Groenlandia”.

La Casa Blanca confirmó la autenticidad del mensaje y la subsecretaria de prensa, Anna Kelly, afirmó que Trump “está seguro de que los groenlandeses estarían mejor si estuvieran protegidos por Estados Unidos de las amenazas modernas en la región ártica”.

El premier noruego reveló que el mensaje de Trump era una respuesta a un mensaje anterior enviado a nombre propio y del presidente finlandés Alexander Stubb, en el que expresaban su oposición al anuncio de los aranceles, señalaban la necesidad de desescalar la situación y proponían una conversación telefónica entre los tres gobernantes.

“La posición de Noruega sobre Groenlandia es clara. Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, y Noruega apoya plenamente al Reino de Dinamarca en este asunto”, apuntó el líder noruego en un comunicado. “En cuanto al Premio Nobel de la Paz, he explicado claramente, incluyendo al presidente Trump, lo que bien se sabe, que el premio es otorgado por un Comité Nobel independiente y no por el gobierno noruego”.

El Comité Nobel Noruego es un órgano independiente integrado por cinco miembros que son nombrados por el Parlamento noruego.

Durante una breve sesión de preguntas y respuestas con la prensa en Davos, Suiza, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió el enfoque del presidente en torno a Groenlandia.

“Creo que es un completo disparate que el presidente haga esto por el Nobel”, declaró inmediatamente después de decir que “no sé nada sobre la carta del presidente a Noruega”.

Trump ha codiciado abiertamente el premio de la Paz, que el comité otorgó el año pasado a la líder opositora venezolana María Corina Machado. La semana pasada, Machado entregó su medalla de Nobel a Trump, quien dijo que planeaba conservarla, aunque el comité afirmó que el premio no puede ser revocado, transferido ni compartido con otros.

Trump dice que usará los aranceles como ficha de negociación

En su más reciente amenaza arancelaria, Trump indicó que era en represalia al despliegue simbólico de tropas de los países europeos la semana pasada en Groenlandia, aunque también dejó entrever que estaba utilizando los aranceles como herramienta de negociación con Dinamarca.

Los gobiernos europeos afirmaron que las tropas viajaron a la isla para evaluar la seguridad ártica, como parte de una respuesta a las preocupaciones de Trump sobre la interferencia de Rusia y China.

Ahora están sopesando la posibilidad de establecer una presencia militar más permanente para ayudar a garantizar la seguridad en la región ártica, una demanda clave de Estados Unidos, dijo el lunes el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson.

Añadió que los miembros europeos de la OTAN actualmente llevan a cabo “lo que se conoce como un recorrido de reconocimiento para identificar el tipo de necesidades en cuanto a infraestructura y ejercicios, etcétera”.

En un comunicado publicado en redes sociales, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que el lunes había discutido la importancia de la región para la “seguridad colectiva” de la alianza durante una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia.

Seis de los ocho países objetivo forman parte de la Unión Europea, que está compuesta por 27 miembros y opera como una única zona económica en términos comerciales. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, señaló el domingo que los líderes del bloque expresaron “disposición para defendernos de cualquier forma de coacción”. Anunció una cumbre para la noche del jueves.