Inauguran alcaldesa Carmen Lilia Canturosas y rector Dámaso Anaya obras en la Prepa UAT

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal subrayó que invertir en educación es invertir en el desarrollo social y económico del municipio. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En una acción que consolida a Nuevo Laredo como referente estatal en inversión educativa, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal refrendó su liderazgo junto al rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, al entregar dos obras de infraestructura en la Preparatoria UAT Nuevo Laredo, resultado de una inversión directa del Gobierno Municipal en favor de la educación media superior.

En un acto cívico y académico que marcó el inicio formal del Periodo Escolar UAT 2026-1, se refrendó la coordinación institucional entre el Gobierno Municipal y la máxima casa de estudios del estado.

En un ambiente de entusiasmo y participación estudiantil, las autoridades realizaron el corte de listón de dos obras que fortalecen las condiciones de aprendizaje y dignifican los espacios educativos para la comunidad escolar, con una techumbre y estacionamiento.

Durante el evento, Dámaso Anaya Alvarado, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, reconoció el respaldo del Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacando que su visión y compromiso con la educación han sido determinantes para consolidar proyectos que hoy benefician directamente a la juventud neolaredense.

“Quiero agradecer de manera muy especial a la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, por su apoyo decidido a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y, particularmente, a esta Preparatoria UAT Nuevo Laredo. Gracias a su liderazgo y sensibilidad social, hoy contamos con infraestructura digna y moderna que fortalece el presente y el futuro de nuestros estudiantes. La educación es la vía para que Tamaulipas y Nuevo Laredo sigan avanzando”, expresó el rector.

Por su parte, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal subrayó que invertir en educación es invertir en el desarrollo social y económico del municipio, reiterando que su administración mantiene una política pública enfocada en generar oportunidades reales para las y los jóvenes.

“Para nuestro gobierno, la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y construir un mejor Nuevo Laredo. Hoy entregamos obras que no solo son infraestructura, sino espacios de esperanza, de formación y de futuro para nuestras juventudes. Seguiremos trabajando de la mano con la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que ningún joven se quede sin oportunidades”, afirmó la presidenta municipal.

La obra entregada consiste en la construcción de una techumbre y estacionamiento, con una inversión municipal de 11 millones 658 mil 479.74 pesos, sobre una superficie de 4 mil 545.93 metros cuadrados, e incluye andadores interiores y áreas de estacionamiento, beneficiando directamente a 227 alumnos que conforman la matrícula del periodo escolar 2026-1.

Autoridades coincidieron en que estas acciones se alinean con el proyecto humanista del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, que prioriza la educación como un derecho y como eje de transformación social en Tamaulipas.

La Preparatoria UAT Nuevo Laredo, inaugurada el 28 de octubre de 2024, es resultado de la colaboración entre el Gobierno Municipal y la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Actualmente cuenta con 12 aulas equipadas, las cuales albergarán a más de 230 alumnos para este nuevo ciclo, laboratorios, talleres, cafetería, áreas administrativas y una cancha deportiva polivalente techada, además de infraestructura autosustentable, como paneles solares y un sistema de tratamiento de aguas residuales.

Al evento asistieron René Adrián Salinas Salinas, Director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT Nuevo Laredo; el Mtro. César Eugenio Hernández Ancona, Director de la Escuela Preparatoria UAT Nuevo Laredo; síndicos, regidoras, regidores, secretarios y autoridades educativas.