Victor Wembanyama es elegido por unanimidad Jugador Defensivo del Año de la NBA

Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, celebra después de anotar frente a los Trail Blazers de Portland, durante la segunda mitar del primer juego de la serie de playoffs de primera ronda, el domingo 19 de abril de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay)

Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, celebra después de anotar frente a los Trail Blazers de Portland, durante la segunda mitar del primer juego de la serie de playoffs de primera ronda, el domingo 19 de abril de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay)

CIUDAD DE MÉXICO.- Nunca había habido un Jugador Defensivo del Año de la NBA elegido por unanimidad. Hasta ahora.

Victor Wembanyama —como se esperaba— fue anunciado el lunes como el mejor jugador defensivo de la liga. El pívot de San Antonio fue segundo en la votación por ese reconocimiento como novato, fue el favorito la temporada pasada hasta que una condición médica puso fin a su campaña de forma prematura, y este año no dejó lugar a dudas.

Con 22 años, es el ganador más joven del premio.

“La verdadera lucha quizá fue llegar a 65 partidos. Pero estoy súper, súper feliz de ganar este premio y, de verdad, súper orgulloso de ser el primero en la historia en lograrlo por unanimidad”, comentó Wembanyama —en referencia al número de partidos que necesitaba para ser elegible para el premio— en NBC Sports Network.

Chet Holmgren, de Oklahoma City, fue segundo; y Ausar Thompson, de Detroit, fue tercero después de que ambos ayudaran a sus equipos a asegurar los puestos número 1 para los playoffs. Pero esto nunca estuvo en duda, no después de que Wembanyama, de 2,23 metros —o quizá más alto— liderara la NBA en tiros bloqueados por tercera temporada consecutiva y, en general, aterrorizara a los rivales cada vez que intentaban anotar.

“Mejor jugador del mundo”, manifestó el alero de los Spurs Keldon Johnson.

La NBA continuará el martes con sus anuncios de premios cuando se revele el Jugador Clutch del Año — Anthony Edwards, de Minnesota; Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City; Jamal Murray, de Denver —. Wembanyama también es finalista para el Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés), y no está previsto que el ganador de ese trofeo se dé a conocer hasta la próxima semana como muy pronto.

Primero, la liga se quitó de encima este anuncio. Y el triunfo de Wembanyama vino acompañado de una serie de hitos.

— Todos los demás ganadores del premio habían tenido al menos 23 años. Wembanyama no cumple 23 hasta el próximo enero.

— Los Spurs se convirtieron en la primera franquicia con cuatro jugadores en ganar el DPOY, que se entregó por primera vez en la temporada 1982-83. ¿Los otros? Alvin Robertson, en 1986; David Robinson, en 1992; y Kawhi Leonard, en 2015 y 2016.

— Wembanyama se une a Robinson y Michael Jordan como los únicos jugadores en ganar tanto el Novato del Año como el Defensivo del Año.

“He tenido la oportunidad de contar con grandes entrenadores a lo largo de mi carrera que me han enseñado grandes hábitos en defensa”, señaló Wembanyama.

El mayor logro quizá sea este: Wemby consiguió que todos los votantes estuvieran de acuerdo.

Stephen Curry, de Golden State, fue MVP por unanimidad en 2016 y, en las 10 temporadas que han seguido, solo ha habido dos casos de un jugador que haya reunido el 100% de los votos de primer lugar para un premio.

Esos fueron Wembanyama como Novato del Año en 2024, y ahora esto.

Ningún jugador en al menos las últimas 50 temporadas —y quizá nunca, ya que es difícil afirmarlo con certeza porque algunos resultados completos de votaciones de premios entregados hace generaciones no se conocen públicamente— ha ganado dos premios individuales importantes por unanimidad.

Es la décima selección unánime conocida en cualquier votación para MVP, Novato del Año, Sexto Hombre del Año, Jugador de Mayor Progreso, DPOY o Entrenador del Año. Y algunos de los nombres más grandes, incluidos LeBron James y Michael Jordan, nunca ganaron un premio importante por unanimidad.

“Siento que es uno de los trabajadores más incansables con los que he estado. Se toma su oficio muy en serio. Siento que esto es solo una pequeña muestra de lo que está por venir para Victor. Es un jugador especial ahora. Es un jugador especial en la cancha y una persona aún más especial fuera de la cancha también. Esto es solo una pequeña muestra, unas pequeñas flores que se le dan por ser Jugador Defensivo del Año”, expresó Johnson.

Holmgren y Thompson recibieron votos por primera vez; se pidió a un panel de reporteros y comentaristas que cubren la liga que eligieran a sus tres mejores en la categoría, con boletas que debían entregarse la semana pasada antes de que comenzaran los playoffs.

Rudy Gobert, de Minnesota —ganador del DPOY en cuatro ocasiones— fue cuarto, seguido, en orden, por Scottie Barnes, de Toronto; Derrick White, de Boston; Cason Wallace, de Oklahoma City; Amen Thompson, de Houston; Dyson Daniels, de Atlanta; y OG Anunoby, de New York.

Hubo un empate triple en el 11º puesto entre Jalen Duren, de Detroit; Draymond Green, de Golden State —ganador en 2017—; y Bam Adebayo, de Miami.

Wembanyama es finalista al MVP (junto con Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, el MVP vigente, y Nikola Jokic, de Denver, ganador en tres ocasiones), lo que casi con seguridad significa que será seleccionado para el primer equipo All-NBA. Y el triunfo como DPOY significa que también estará en el equipo All-Defensive, por lo que el francés tiene asegurados no menos de cuatro trofeos en esta temporada de premios.

“A menudo pasamos por alto el aspecto de equipo. Yo estoy aquí sentado. Resulta que soy el tipo que está bajo los reflectores, pero soy parte de un sistema y no podría obtener este premio y no podría hacer lo que hago si no fuera por mis compañeros… y por mi cuerpo técnico”, afirmó Wembanyama.