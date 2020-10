Verifica Coepris medidas de sanidad en negocios

Lo anterior lo dio a conocer el coordinador de esta dependencia, doctor Adolfo Benavides Guerra, quien añadió que siguen apoyando la prevención de esta pandemia, ya que el virus continúa afectado a las personas, el estar en fase dos es para reactivar la economía, eso no significa que el virus ya se acabó.

“Simplemente abrir tantito la lleva al sector económico, y todos traer algo de liquidez, el pico sigue, la pandemia sigue, entonces ocupamos que la ciudadanía si no tienen nada a que salir se quede en casa” dijo el doctor Adolfo Benavides Guerra.[Daniel Sandoval / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Para tratar de seguir conteniendo los contagios de Covid-19, personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), continúan visitando todo tipo de establecimientos para verificar que estén llevando a cabo las medidas de sanidad que les han marcado.

“Simplemente abrir tantito la lleva al sector económico, y todos traer algo de liquidez, el pico sigue, la pandemia sigue, entonces ocupamos que la ciudadanía si no tienen nada a que salir se quede en casa, y quien salga que sea a algo esencial respetando la sana distancia y el uso del cubrebocas”, dijo.

Destacó que en otros países se están presentando rebrotes de este virus, y es lo que no quieren que pase en México, y para que esto no pase necesitamos cuidarnos todos no bajar la guardia, seguir luchando contra esto y tomar las medidas preventivas.

Precisó que hasta el momento nos hemos mantenido para no llegar al rebrote del virus que se pudiera esperar, por lo que se continúa en la fase dos hasta el 31 de este mes, posteriormente se habrá de evaluar si así se sigue, si se avanza a fase tres o se retorna a la fase uno.

El funcionario manifestó que al acudir a los establecimientos, hacen mucho hincapié en que exista un responsable a la entrada, quien debe checar que toda persona que ingrese al establecimiento porte el cubrebocas, que no entren personas mayores, y no niños.

Señaló que además es importante que en todo establecimiento se mida la temperatura corporal a toda persona que entre, ya que es uno de los principales síntomas del coronavirus, además de la aplicación del gel antibacterial y contar con tapete sanitizante.

“Se le pide a la ciudadanía a que nos ayuden a llevar a cabo todas estas medidas de sanidad, también le pedimos a los medios de comunicación que nos apoyen a difundir esta información, y no bajar la guardia para que así poco a poco vayamos avanzando a la siguiente etapa”, expresó.

Benavides Guerra mencionó que la mayoría de los negocios y establecimientos están cumpliendo con las medidas de sanidad, al igual que la ciudadanía, y que gracias a eso se pudo avanzar a la fase dos, esperando próximamente pasar a la fase tres, si todos colaboramos.