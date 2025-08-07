El Dólar
Venus Williams pierde en 2 sets ante Bouzas Maneiro en el Abierto de Cincinnati

Lo próximo para Williams es el Abierto de Estados Unidos, donde recibió una invitación especial junto a Reilly Opelka para jugar dobles mixtos a partir del 19 de agosto

Venus Williams durante una rueda de prensa previo al inicio del Abierto de Washington, el domingo 20 de julio de 2025. (AP Foto/Nick Wass)
AP

CIUDAD DE MÉXICO.- Venus Williams, quien regresó al tenis el mes pasado después de estar fuera del deporte por más de un año, cayó el jueves ante la española Jessica Bouzas Maneiro por 6-4, 6-4 en la primera ronda del Abierto de Cincinnati.

Lo próximo para Williams, ganadora de siete títulos individuales de Grand Slam, es el Abierto de Estados Unidos, donde recibió una invitación especial junto a Reilly Opelka para jugar dobles mixtos a partir del 19 de agosto.

Williams ha ganado 14 títulos de dobles de Grand Slam con su hermana Serena y otros dos en dobles mixtos.

Bouzas Maneiro, quien ocupa el 51er puesto del ranking y no había nacido cuando Williams ganó sus primeros cuatro títulos de Grand Slam, avanzó a su primer partido de cuartos de final de un WTA 1000 la semana pasada en Montreal.

Con el apoyo del público, Williams presionó a la española de 22 años, pero tuvo dificultades con su saque.

La estadounidense, quien hace un año se sometió a una cirugía uterina, se convirtió en la mujer de mayor edad en ganar un partido de la WTA en más de dos décadas el mes pasado, cuando derrotó a Peyton Stearns en el DC Open. Fue su primer torneo en 16 meses y su primera victoria desde el Abierto de Cincinnati de 2023.

Williams estaba haciendo su undécima aparición en el Abierto de Cincinnati, donde llegó a las semifinales en 2012 y a los cuartos de final en 2019. Ha pasado 11 semanas como primera del ranking.

