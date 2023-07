Venus Williams, con 43 años, de vuelta a Wimbledon y en la Cancha Central

WIMBLEDON, Inglaterra.- A dos días de entrar en escena en su 24to Wimbledon, Venus Williams respondió a una pregunta sobre si sigue disfrutando jugar al tenis en este nivel: “Me divierto muchísimo”, disparó.

La siguiente pregunta fue sobre continuar en la gira sin su hermana menor, Serena, quien concluyó su carrera en el Abierto de Estados Unidos el año pasado: “Eso no es tan divertido”, replicó.

Aún queda una de las hermanas Williams — las multicampeonas de Grand Slam — en el circuito femenino y se trata de Venus. A sus 43 años, recién volvió a la actividad tras cinco meses fuera por una dolencia muscular que describió como una “pesadilla”.

La lesión se añadió a un 2022 en la que apenas pudo disputar cuatro partidos — todos en agosto o septiembre — perdiéndose los tres primeros grandes de esa temporada, entre esas Wimbledon, y un 2021 en el que sólo jugó en una docena.

“No he podido disputar muchos partidos en los últimos años y no fue por decisión propia. Yo quería estar en la pista y no se pudo”, dijo la mayor de las Williams, quien enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina el lunes en la Cancha Central del All England Club. “Lo que hago es aceptarlo y trabajar más fuerte para poder estar en una mejor posición. Así es la vida. Y hay que lidiar con las cosas de la vida. Lo he hecho durante mi vida y, mayormente, he salido bien”.

En términos tenísticos, eso implica haber alcanzado la cima del ranking, conquistar siete títulos de individuales en los Slams, la mayor cantidad entre las mujeres activas — cinco en Wimbledon, el más reciente en 2008 — y otros 14 de dobles, todos con Serena. Fuera de la pista, tuvo que lidiar con el síndrome Sjögren, una enfermedad autoinmune que pueda causar dolor articular y fatiga; anunció el diagnóstico en 2011.

El partido del lunes será el primero de Williams en la pista central desde 2017, cuando alcanzó una final que perdió ante Garbiñe Muguruza.

Williams debutó en el All England Club en 1997, poco antes que Svitolina cumpliera tres años.

“A Venus le encanta jugar aquí”, dijo Svitolina, quien reapareció en la gira en abril tras dar a luz a una niña el año pasado. “Es algo realmente impresionante. Es una gran campeona. Ha logrado tantas cosas en su carrera. No sé si yo podría estar jugando a esa edad y en esa excepcional forma física, jugando con tanta pasión. Yo respeto eso bastante”.

Sus escasas victorias recientes provocaron que Williams saliera de las 500 primeras en el ranking. Svitolina, quien alcanzó dos semifinales de Grand Slam, llegó a ser la número tres del mundo y ahora se ubica 75ta.

Ambas recibieron invitaciones para entrar al cuadro principal de Wimbledon.

Desde luego que no faltaron preguntas el sábado sobre cuándo Williams contempla retirarse del tenis (“Si lo supiera, no te lo diría”, respondió) y sobre si ve jugando en la gira con 50 años (“Nunca se ha hecho antes, así que si hay alguien que pudiera intentarlo, esa soy yo”, indicó).