Vende tortas para ayudar a sus padres

NUEVO LAREDO, TAM.- Su mayor ilusión en la vida es ayudar con los gastos de su hogar, pero también apoyar a sus padres en esta época tan difícil.

Es por ello que Mónica Romero Estrada, de 26 años de edad, se dedica a la venta de tortas de ternera en las afueras de un centro comercial en la Fe durante seis días a la semana.

“Este negocio no es mío, es de unas personas, pero yo soy su trabajadora y me gusta mucho, lo hago para apoyar en los gastos de mi casa, pero también busco apoyar siempre a mis padres, yo nací en San Luis Potosí, pero de muy pequeña me trajeron a Nuevo Laredo, y me siento que soy de aquí”, añadió.

Romero Estrada, dice que su esposo labora en una fábrica, tienen cinco años de casados, por lo pronto busca apoyar su casa y a sus padres, pero tiene planes para el futuro, comentó.

Más adelante quiere tener su propia casa, comprar sus muebles y tener sus cosas personales, ayudar en los gastos y apoyar mucho a sus padres, enfatizó.

“Porque con esto de la pandemia cerraron el puente y mi padre ya no pudo cruzar a trabajar, apenas tiene tres meses trabajando, ha sido muy duro, pero gracias a Dios hemos ido saliendo adelante, mi padre es el único que trabaja y yo y mi hermana le apoyamos en lo que podemos”, agregó.

Esto le deja muy satisfecha y se siente feliz de ayudar a sus padres, pero también es feliz porque su esposo está de acuerdo en su proceder, después de cuatro meses vendiendo en las afueras de Soriana La Fe, todos reconocen las tortas que vende, ya tiene su clientela, dijo.

Mónica, además de trabajar tiene planes, le gustaría estudiar estética y ganar más dinero para apoyar mucho más en su casa y a sus padres.