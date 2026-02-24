Vencen Spurs a Pistons y extienden racha triunfal liderados por Wembanyama

San Antonio respondió al juego físico con ofensiva colectiva y consolidó su mejor momento rumbo a la postemporada

Stephon Castle (5), de los Spurs de San Antonio, se alza hacia la canasta frente a Ausar Thompson (9) y Cade Cunningham (2), de los Pistons de Detroit, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA del lunes 23 de febrero de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson)

DETROIT.— Los Spurs de San Antonio se negaron a dejar que los Pistons de Detroit los maltrataran, respondiendo al juego físico con dureza y talento, en un posible adelanto de las Finales de la NBA.

Victor Wembanyama tuvo 21 puntos, 17 rebotes y seis bloqueos, Devin Vassell anotó 28 y San Antonio venció a Detroit 114-103 la noche del lunes.

“Definitivamente es una noche en la que confirmamos progresión y confirmamos potencial también”, dijo Wembanyama. “Fue una buena prueba”.

Los Spurs la superaron — incluso con su superestrella batallando con su tiro.

Wembanyama acertó 6 de 16 y sus compañeros compensaron con creces, con Vassell encestando siete triples y otros tres compañeros anotando en doble dígito. Los Spurs se combinaron para encestar 18 de 40 tiros más allá del arco.

“Sabemos lo talentoso que es Wemby y lo determinante que puede ser, pero no es un espectáculo de un solo hombre allá”, dijo el entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff. “Tienen un montón de jugadores talentosos en el perímetro”.

Los Spurs han ganado nueve partidos seguidos, su mejor racha de la temporada, y solo están por detrás del campeón defensor, el Thunder de Oklahoma City, en la Conferencia Oeste.

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, que habían ganado cinco seguidos, reciben a Oklahoma City la noche del miércoles en otra oportunidad de averiguar cómo se miden contra los mejores equipos de la liga.

“No importa quién sea el rival, nuestros muchachos esperan con ansias esos desafíos”, dijo Bickerstaff.

Cade Cunningham terminó fallando 21 de 26 tiros y finalizando con 16 puntos y 10 asistencias, con Stephon Castle defendiéndolo la mayor parte del partido.

“No sé cómo son los playoffs, pero sé que vamos a necesitar algo de eso”, dijo Wembanyama, quien está en su tercera temporada con una franquicia que no ha estado en la postemporada desde 2019.

Detroit, mientras tanto, intenta dar el siguiente paso esta temporada avanzando en los playoffs por primera vez desde 2008.

Los Pistons tuvieron una de las remontadas más notables en la historia de la liga la temporada pasada y terminaron una racha de 15 derrotas seguidas en los playoffs en la primera ronda contra los New York Knicks, pero fueron eliminados.

Se caldearon los ánimos en la primera mitad del partido entre los Spurs de San Antonio y los Pistons de Detroit.

La estrella de los Pistons, Cade Cunningham, fue sancionado con una falta ofensiva después de extender los brazos y derribar al base de los Spurs, Stephon Castle, sobre la cancha.

El alero de los Spurs, Keldon Johnson, respondió empujando a Cunningham, y el pívot de los Pistons, Jalen Duren, quien fue suspendido recientemente por la liga, le apuntó con el dedo índice derecho a la cara a Johnson.

“Eso encendió mucha energía en nuestro equipo porque no vamos a echarnos atrás”, dijo Castle.

Tras una revisión, Johnson y Duren recibieron faltas técnicas en el segundo cuarto del reñido encuentro.

La NBA suspendió al pívot Isaiah Stewart por siete partidos a principios de este mes después de que abandonó el banquillo durante una pelea en el partido de Detroit en Charlotte, y todavía cumplía la sanción durante la visita a San Antonio. Duren tuvo que perderse dos partidos por iniciar el altercado.

Wembanyama dijo que Detroit juega “bully ball”, y agregó que le alegró experimentar su estilo físico.

“Este es probablemente el equipo que más es capaz de jugar ese tipo de baloncesto”, dijo.

Los Spurs, al parecer, pueden manejarse perfectamente bien contra equipos como los Pistons.

“Van a poner a prueba tu dureza”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Detroit simplemente pisa la línea . No creo que la crucen”.