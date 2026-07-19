Vence Toluca a Chivas con goles de Vega y Gallardo

Los Diablos Rojos ganaron 2-0 en Guadalajara, mientras Rayados derrotó 3-2 a Santos en la primera jornada.

GUADALAJARA.- Con goles de los mundialistas mexicanos Alexis Vega y Jesús Gallardo, el Toluca venció a domicilio 2-0 al Guadalajara el sábado, en la continuación de la primera jornada de la Liga MX.

Vega abrió la cuenta con un penal cobrado a lo Panenka a los 42 minutos; Gallardo hizo el segundo al consumar un contragolpe a los 74.

Chivas utilizó en algún momento del trámite del partido a sus cinco mundialistas (Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González), pero no fueron capaces de evitar la primera derrota del “Rebaño” en el Estadio Akron después de 14 partidos de fase regular, en el que fue su primer revés en un inicio de campeonato en Guadalajara desde 2021.

Los Diablos Rojos se unen al campeón Cruz Azul, Necaxa, Tijuana, Atlas, Puebla, Pachuca y Monterrey como los equipos que han saldado con un triunfo sus juegos inaugurales de temporada.

Vega pudo hacer su primer tanto del campeonato gracias a que el árbitro Daniel Quintero recurrió al video para señalar una mano de Romo en la parte final de la primera mitad.

Gallardo amplió la ventaja luego de aprovechar que los rojiblancos se volcaron al frente para sentenciar magistralmente una serie de toques que hizo con el brasileño Helinho.

RAYADOS VENCE A SANTOS

Un doblete del argentino Lucas Ocampos (20′ y 25′) y otra diana de Jesús Corona (31′), Rayados venció en casa 3-2 a Santos, por los que descontó Lucas Di Yorio (40′) y Eduardo Aguirre (90+6).

La primera jornada finalizará más tarde con la visita del América al campo de Gallos de Querétaro.