Ven Tigres necesario ganar

MONTERREY, NL.-A Tigres le urge ganar y para ello necesita recuperar el gol.

Con el regreso de André-pierre Gignac y Nicolás López como su “nuevo” socio, el equipo dirigido por Ricardo Ferretti intentará reinventarse para vencer al Atlas esta noche en el Estadio Universitario por la Jornada 3 del Torneo Clausura 2020.

Un equipo renovado por ausencias obligadas, pero también por decisiones técnicas es el que presentará el “Tuca” en la cancha del Uni donde, por si fuera poco, solo han ganado dos de sus últimos nueve juegos de Liga y Liguilla.

No estarán Rafael Carioca ni Guido Pizarro, por lesión, y esta vez no iniciarán en el ataque Eduardo Vargas ni Enner Valencia, quienes no han estado finos frente al arco en los últimos meses.

Está claro que a los universitarios les falta el gol, no lo hicieron ante San Luis ni contra el América, juegos en los que empataron 0-0 y perdieron 1-0, respectivamente. Por eso, después de dos fechas, solo tienen un punto.

Ferretti contará con la vuelta de Gignac, quien ha anotado ocho de los últimos 17 goles del equipo y le ha metido 6 goles al Atlas, siendo uno de sus mejores clientes al cual, por cierto, le marcó el gol 100 con la playera felina.

Si la asociación con Vargas y Valencia no redituó, se espera que López encaje con el francés.

El “Tuca” apostará también por el extremo colombiano Luis Quiñones, quien regresa tras ausentarse la semana pasada por lesión, y Javier Aquino, teniendo a dos escudos que juegan juntos por primera ocasión: Jordan Sierra y Jesús Dueñas.

Con estas armas intentarán acabar con la sequía goleadora ante un equipo irregular como el Atlas.

El equipo dirigido por Leandro Cufré venció como visitante al Cruz Azul en su presentación del Clausura 2020, pero cayó ante el Puebla en casa la semana pasada.

Es tiempo de volver hacer pesar la casa y hoy ante su afición que ha unido filas en torno a ellos, buscan sacar la primera victoria del año.

TABLA

+ 5 Partidos los que tiene Tigres sin perder ante el Atlas.

+ 4 Goles le ha marcado Gignac a los Rojinegros en los últimos 4 juegos.

TABLA

Tigres

1. Guzmán

28. Rodríguez

4. Ayala

18. Reyes

187. Martínez

17. Sierra

29.- Dueñas

23. Quiñones

20. Aquino

11. López

10. Gignac

D.T. R. Ferretti.

Atlas

12. Vargas

2. Nervo

3. Govea

4. Abella

7. Torres

13. Cardona

17. Cuero

21. Reyes

218. Márquez

9. Jeraldino

10. Acosta

D.T. L. Cufré.