Valió la pena desvelarse para ver ganar a Zverev

CIUDAD DE MÉXICO.-Desvelarse hasta las 4:54 am para ver al campeón defensor del Abierto Mexicano de Tenis, Alexander Zverev, bien valió un viaje en autobús de 14 horas desde San Luis Potosí hasta Acapulco.

Ana Victoria no lo dudó desde octubre del año pasado para comprar su boleto al AMT 2022 solamente para ver jugar al alemán que hoy ganó por 3-6, 7-6(10), 6-2 en una madrugada maratónica que se alargó hasta casi las 5 de la mañana.

‘Para mí viajar tantas horas para verlo jugar han valido la pena, vengo desde Matehuela, en San Luis Potosí y es el partido que mas estaba esperando. Llegamos a las 7 de la mañana, el partido decía que comenzaba a las 10 pm, pero se extendió y yo dije ‘Me quiero quedar porque me quiero quedar y quiero ver a Zverev», comentó Ana Victoria mientras veía el partido a CANCHA.

‘Hicimos todo el protocolo y ya no nos dio tiempo de descasar, nos hemos dado una buena desvelada, básicamente llevo 24 horas despierta’. La estudiante de 20 años avisó a su escuela con tiempo y asegura que entregó todos sus trabajos con anticipación para no tener pendientes. «Para que no hubiera problema adelanté proyectos y exámenes para estar a gusto viendo a Zverev’, susurraba su respuesta para no interrumpir el partido.

Y para soportar el sueño la creatividad no faltó en el público que se encontraba en la recién inaugurada Arena GNP. Se retiraban paulatinamente entre cada punto de juego; los que quedaban resistían estoicos en sus asientos entre incontrolables bostezos, algunas palabras que inventaban en alemán para provocar las risas y evitar dormir tras una jornada de partidos que comenzaron a las 6 de la tarde y 11 horas después continuaba.

‘¡Haisenvaisen!’, gritó un aficionado con cerveza en mano proseguido de ‘¡Échale ganas! Es lo que quiere decir’, con un evidente arrastre de palabras que provocaban las risas del una área del público en las gradas. ‘Tenemos que animarnos de alguna forma’, justificaba su grito entre risas.

El reloj avanzaba y marcaba las 2:50 am. «Los de 50 y más ya vamos a dormir», lanzó un aficionado entre bostezos.

Mientras Zverev y Brooksby impresionaban en la pista central con un largo rally de 44 golpes que el estadounidense puso fin con un smash y el alemán sólo atestiguó enfadado.

Era la noche más larga de la historia Abierto Mexicano desde 1993, luego de los dos partidos más largos de la historia del torneo: 3 horas 13 minutos y 3 horas 21 minutos, uno atrás de otro, confirmó Raúl Zurutuza, director del AMT.

Muerte súbita en el segundo set tras 2 horas y media cumplidas de partido, mejor colofón no podía tener esta historia. Zverev salvó varias bolas de partido y alargó aún más la noche al tercer set y próximo rival en la siguiente ronda es su compatriota Peter Gojowczyk.

La mayoría del público vino a ver a Zverev, pero terminó aplaudiéndole al 47 del mundo: Jenson Brooksby, quien hizo lo impensable ante poco más mil personas aproximadamente que resistieron el sueño hasta el final.

Y es que el duelo Zverev-Brooskby se convirtió entonces en el partido que terminó más tarde dentro de la historia del tenis a las 4:54 am al superar el de Lleyton Hewitt y Marcos Baghdatis que se remonta al Abierto de Australia 2008, el cual terminó a las 4:34 am y se quedó a dos minutos de convertirse en el más largo de la historia del Abierto Mexicano de Tenis.