Valenzuela y Delgado se suman a boleta del Salón de la Fama con Bonds, Clemens, Mattingly y Murphy

COOPERSTOWN, Nueva York, EE.UU. (AP) — Barry Bonds, Roger Clemens, Don Mattingly y Dale Murphy se mantuvieron en la boleta del comité de la era contemporánea del béisbol del Salón de la Fama y se unirán el próximo mes a Carlos Delgado, Jeff Kent, Gary Sheffield y Fernando Valenzuela.

El comité de 16 personas se reunirá el 7 de diciembre en las reuniones de invierno en Orlando, Florida, y se requiere un 75% de votos para la elección. Cualquiera que sea elegido será exaltado el 26 de julio, junto con cualquier persona elegida en la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, que se anunciará el 20 de enero.

Albert Belle, Rafael Palmeiro y Curt Schilling fueron eliminados después de aparecer en la boleta de la era contemporánea anterior en diciembre de 2022, cuando Fred McGriff fue elegido unánimemente con 16 votos. Mattingly recibió ocho votos, Schilling siete, Murphy seis, Belle, Bonds, Clemens y Palmeiro menos de cuatro, dijo entonces el Salón.

En 2022, el Salón de la Fama reestructuró sus comités de veteranos por tercera vez en 12 años, estableciendo paneles para considerar la era contemporánea desde 1980 en adelante, así como la era clásica. La era contemporánea del béisbol tiene boletas separadas para jugadores y otra para managers, ejecutivos y árbitros.

Cada comité se reúne cada tres años. Los managers, ejecutivos y árbitros contemporáneos serán considerados en diciembre de 2026, los candidatos de la era clásica en diciembre de 2027 y los jugadores de la era contemporánea nuevamente en diciembre de 2028.

La boleta de diciembre de 2027 es la primera oportunidad para que Pete Rose aparezca en una boleta del Salón después de que el comisionado de béisbol Rob Manfred decidiera en mayo que la suspensión permanente de Rose terminó con su muerte en septiembre de 2024. El Salón prohíbe que cualquier persona en la lista de inelegibles permanentes aparezca en una boleta.

Bajo un cambio anunciado por el Salón en marzo pasado, cualquier candidato en la boleta que reciba menos de cinco votos no será elegible para la boleta de ese comité durante el próximo ciclo de tres años. Un candidato que sea eliminado, reaparezca más tarde en una boleta y nuevamente reciba menos de cinco votos sería excluido de futuras apariciones en boletas.

Bonds y Clemens no lograron ser elegidos en 2022, en su décima y última aparición en la boleta de la BBWAA, cuando Bonds recibió 260 de 394 votos (66%) y Clemens 257 (65.2%). Sheffield recibió el 63.9% en su última votación de la BBWAA en 2024, obteniendo 246 votos y quedando a 43 de distancia.

Bonds negó haber usado conscientemente drogas para mejorar el rendimiento y Clemens sostiene que nunca usó sustancias dopantes. Sheffield dijo que no sabía que las sustancias que usó durante el entrenamiento antes de la temporada 2002 contenían esteroides.

Bonds, un jardinero siete veces MVP de la Liga Nacional y 14 veces All-Star, estableció el récord de jonrones de por vida con 762 y el récord para una temporada con 73 en 2001.

Clemens, ganador de siete premios Cy Young, registró un récord de 354-184 con una efectividad de 3.12 y 4.672 ponches, tercero detrás de Nolan Ryan (5.714) y Randy Johnson (4.875).

Sheffield, nueve veces All-Star y campeón de bateo de la Liga Nacional en 1992, bateó .292 con 509 jonrones, 1,676 carreras impulsadas y 253 bases robadas. Comenzó su carrera en las Grandes Ligas como campocorto, siguió a la tercera base y acabó en los jardines.

Valenzuela, quien falleció en octubre de 2024, recibió un 6.2% de apoyo de la BBWAA en 2003 y un 3.8% en 2004, luego fue eliminado. El zurdo mexicano, seis veces All-Star y ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 1981, compiló un récord de 173-153 con efectividad de 3.54 y 2.074 ponches en 17 temporadas.

Delgado obtuvo el 3.8% de los votos de la BBWAA en 2015 —su primer año de elegibilidad— y el jardinero puertorriqueño fue eliminado de futuras boletas. Bateó .280 con 473 jonrones y 1.512 carreras impulsadas.

Murphy, un jardinero siete veces All-Star que bateó .265 con 398 jonrones, 1.266 carreras impulsadas y 161 robos, estuvo en la boleta de la BBWAA 15 veces y recibió un máximo de 116 votos (23.2%) en 2000.

Mattingly recibió un máximo de 145 votos (28.2%) en la primera de 15 apariciones en la boleta de la BBWAA en 2001. Seis veces All-Star como primera base, bateó .307 con 222 jonrones y 1.099 carreras impulsadas en 14 años.

Kent obtuvo un máximo de 46.5% en la última de 10 apariciones en la boleta de la BBWAA en 2023. Un segunda base cinco veces All-Star, bateó .290 con 377 jonrones y 1,518 carreras impulsadas.

La boleta fue determinada por el comité de visión histórica de 11 personas de la BBWAA: Adrián Burgos (Universidad de Illinois), Bob Elliott (Canadian Baseball Network), Steve Hirdt (Stats Perform), La Velle Neal (Minnesota Star Tribune), David O’Brien (The Athletic), José de Jesús Ortiz (Our Esquina Media), Jack O’Connell (BBWAA); Jim Reeves (anteriormente Fort Worth Star-Telegram); Glenn Schwarz (anteriormente San Francisco Chronicle); Susan Slusser (San Francisco Chronicle); y Mark Whicker (anteriormente Southern California News Group).