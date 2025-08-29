Valencia frena el gran inicio del Getafe en La Liga con triunfo por 3-0

VALENCIA, España (AP) — Arnaut Danjuma consiguió su primer tanto con el Valencia y el veterano del club Mouctar Diakhaby fue el jugador del partido el viernes, en la goleada por 3-0 que puso un freno al buen comienzo del Getafe en La Liga.

El equipo local tomó la delantera cuando el defensa central guineano Diakhaby remató de cabeza un tiro de esquina desde la izquierda.

Danjuma anotó al inicio de la segunda mitad con la ayuda de un pase magnífico de Javi Guerra. El extremo neerlandés recibió con calma el balón filtrado y lanzó un derechazo que se coló por el segundo palo marcando su primer gol desde que se unió al Valencia hace tres semanas.

Hugo Duro anotó en el tiempo de descuento para culminar una gran noche en Mestalla y dejar al Valencia con un empate, una victoria y una derrota en sus primeros tres partidos.

Getafe está provisionalmente en quinto lugar.

Elche, ascendido e invicto

En un enfrentamiento de equipos recién ascendidos, Elche venció 2-0 al visitante Levante.

Los ilicitanos se mantuveron invictos después de tres fechas, habiendo empatado los dos primeros duelos.

Aunque Elche tuvo un 80% de posesión en un primer tiempo de un solo lado, logró apenas un disparo a puerta y no fue sino hasta la segunda mitad que convirtió su superioridad en goles.

El segundo tanto de Rafa Mir en dos partidos llegó momentos después del descanso, y Rodrigo Mendoza duplicó la ventaja cinco minutos más tarde.

Levante está sin puntos después de tres derrotas consecutivas.