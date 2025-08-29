El Dólar
Lens remonta y vence a un Brest afectado por expulsión del arquero en la Ligue 1

Brest estaba ganando 1-0 gracias a un gol de Mama Blade en la primera mitad

AP

LENS, Francia (AP) — Una tarjeta roja para el portero del Brest Radoslaw Majecki marcó el momento decisivo de su encuentro del viernes, una derrota por 3-1 ante el Lens en la Ligue 1.

Brest estaba ganando 1-0 gracias a un gol de Mama Blade en la primera mitad. El encuentro cambió a los 10 minutos del complemento, cuando Majecki fue expulsado por embestir a un oponente en los límites del área.

Florian Thauvin ejecutó el penal resultante para igualar el marcador.

Morgan Guilavogui remató a boca de gol después de que el reemplazo de Majecki sólo pudo desviar un potente volea desde el borde del área.

Adrien Thomasson desvió a las redes un centro bajo en el tiempo de descuento para oficializar la cuarta victoria consecutiva del Lens contra el Brest, que tiene un punto de un posible nueve.

