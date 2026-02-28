El Dólar
Va Américo por rescate integral de Laguna La Escondida y rehabilitación del Parque Cultural Reynosa

Convocó a los tres niveles de gobierno a redoblar esfuerzos y emprender acciones concretas para brindar a las y los reynosenses el espacio digno que merecen

Agencias

Reynosa, Tamaulipas.– El gobernador Américo Villarreal Anaya presidió la Mesa Intersecretarial para el Rescate de la Laguna La Escondida y la Rehabilitación del Parque Cultural de Reynosa, y convocó a los tres niveles de gobierno a redoblar esfuerzos y emprender acciones concretas para brindar a las y los reynosenses el espacio digno que merecen.

“Tengo plena confianza y me da mucho gusto ver a todos los que integran esta mesa; si trabajamos unidos y con ese fin, este problema lo podemos resolver y ver cómo le damos mayor presencia y vigencia a estos espacios, para que sean cada vez más atractivos y recreativos”, expresó durante la reunión celebrada la tarde de este viernes en el Parque Cultural de esta ciudad.

En el encuentro, al que asistieron integrantes del gabinete estatal, diputadas y diputados locales, así como el alcalde Carlos Peña Ortiz, el mandatario exhortó también a integrar a la sociedad civil y al sector empresarial a esta mesa, a fin de que aporten su experiencia, su conocimiento y contribuyan a definir una estrategia de intervención integral y coordinada.

Durante la reunión se puso de manifiesto que la rehabilitación de la laguna no es solo una obra hidráulica, sino una acción estratégica para proteger la salud pública, prevenir inundaciones y recuperar un espacio ambiental esencial para Reynosa.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Saldívar Lartigue, quien fungió como moderadora, indicó que este cuerpo de agua no es solo un paisaje urbano, sino que representa el corazón ambiental de Reynosa y un vaso regulador vital para la seguridad de las familias que viven en esta frontera.

“Si trabajamos todos en equipo, la recuperación de la laguna y del Parque Cultural será el mayor legado ambiental de esta administración”, señaló.

Tras reconocer la visión y el compromiso del gobernador por rescatar esta Área Natural Protegida, las y los diputados de esta ciudad, Humberto Prieto Herrera, Eva Reyes, Armando Zertuche, Marco Gallegos, Magaly Deándar y Byron Cavazos Tapia, expresaron su respaldo al Poder Legislativo para llevar a cabo las reformas necesarias y contribuir al logro del objetivo planteado.

