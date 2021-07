Usó legislador de EU fondos de campaña para ir striptease

MICHIGAN.- Un legislador de Michigan defendió haber gastado dinero de campaña en un club de striptease al alegar que ese negocio tiene unas “excelentes chuletas de cordero”.

El representante estatal Jewell Jones, del Partido Demócrata, informó haber gastado 221 dólares en marzo en el Club Pantheion de Dearborn para discutir temas sobre el desarrollo económico, informó el diario The Detroit News, citando registros judiciales públicos.

“Tenemos (que) reunirnos con personas donde estén en ciertos momentos”, escribió Jones en un mensaje de texto enviado el lunes a un periodista.

Agregó que el club nocturno, en los suburbios de Detroit, tiene unas “excelentes chuletas de cordero”.

Jones también gastó alrededor de 700 dólares en un restaurante de Las Vegas en marzo. Describió el gasto como una “cena con otros legisladores”, según los registros.

Simon Schuster, director del organismo de monitoreo Michigan Campaign Finance Network, dijo que no es inusual que un legislador use dinero de la campaña para sus comidas. Sin embargo, hacerlo en un club de striptease “realmente llega al límite de la credulidad”, añadió Schuster.

Jones ha aparecido últimamente en los titulares de la prensa por conducir en estado de ebriedad, en un caso que está pendiente en el condado de Livingston.